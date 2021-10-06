台南善化這些美食你不能沒吃過！在地隱藏美食推薦

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圖/IG@megan.418
蔚旭是台南善化少數的特色咖啡店之一，2021年開幕於善化LM特區陽光大道旁，墨綠色的店面大門鑲上金色字樣招牌，外頭還有一大面吸引人群打卡的繽紛塗鴉牆，店內店外都是濃濃的歐式復古風，蔚旭主打販售價格佛心、用料實在的古早味蛋糕，口味多達10幾種，周一到周日都有不同口味的古早味蛋糕出爐，內用單片只要20元，3片50元，也可以選擇單點飲料再用10元加購蛋糕，價位簡直超級親民佛心呢！
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圖/IG@umumyumm
編輯私心最推薦的口味是巧克力跟炙燒蜂蜜，巧克力蛋糕表層可以吃的到巧克力豆，蛋糕體蓬鬆、濕潤度剛好且香氣十足，中間還帶有一層巧克力醬，整體口味不會太甜膩，好味道讓人忍不住連續吃下兩三塊。炙燒蜂蜜的表層帶有些自製蜂蜜起司醬，相比外面的蜂蜜蛋糕又多了一分炙燒的濃郁香味，配上店內的台灣茶，是個沒有負擔的完美下午茶組合。另外店家也有提供外帶服務，蛋糕可用秤斤的方式購買，建議大家早上10點出爐就要先打電話預訂，否則非常容易撲空唷。
#王樣日本醬燒炒麵
圖/IG@yufooddiary
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王樣是善化日式料理的晚餐、宵夜好選擇，首推日式豬肉炒麵、大阪燒跟味噌湯，炒麵的麵條偏細軟硬適中，吃起來非常道地絕不是台式炒麵偏軟跟偏粗的口感，炒麵濃郁鹹香的醬料口味配上一顆半熟蛋超級美味。王樣值得回購多次的還有大阪燒，內餡用料豐富厚實，裡面可以吃到玉米、培根、蛋跟紅蘿蔔等，味道鹹度很足夠，以女生的食量來說，王樣的大阪燒是可以當正餐的份量大小，也推薦配上一碗湯頭濃郁的豚風赤味噌湯喔！
#阿牛仔牛肉湯
圖/IG@opwerty82
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台南牛肉湯可以算是台南必吃美食之一，不過善化一帶的牛肉湯選擇其實並不多，其中人氣最高的就非「阿牛仔牛肉湯」莫屬了。阿牛仔的招牌牛肉湯湯頭鮮甜，肉質軟嫩好咬，店家非常佛心的提供肉燥飯無限續，蔥花蛋跟炒空心菜的味道也很棒，這也難怪平常經過阿牛仔幾乎都是看到內用座無虛席，外帶排隊人潮不斷呢。
#双赫日式拉麵
圖/IG@eatingfun55
隱身在善化老街旁的「双赫日式拉麵」外觀看起來是日式老屋，座位不多生意很好，每到用餐時間幾乎都是客滿狀態需排隊等待，餐廳內座位設計跟一蘭拉麵一樣，一人一個座位前方有竹簾遮住，掃QRCODE點餐後很快就會各自直接送上自己桌前。
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双赫的拉麵選擇共四種，清爽湯頭的柚子塩味拉麵、濃厚雞白湯拉麵、雞白湯櫻花蝦拉麵，還有愛吃辣的人可以選辛口雞拉麵，麵條軟硬都可以調整，口味有些則可以選擇是否要加豬背脂、蒜頭。另外推薦大家+30元升級，即可享有多一份雞肉/豬肉、單顆溏心蛋、木耳、蔥、海苔，份量非常超值！雞白湯拉麵湯頭呈現乾淨的乳白色色澤，上頭撒上一些蔥花、洋蔥還有魚板，送上桌瞬間還以為是蒸蛋呢，麵條跟肉質的口感都很不錯，湯頭雖然濃郁但不至於會膩到讓人喝不完，點餐時會看到店家再三強調只能拍照兩秒的提醒，就是要大家把握拉麵的最佳賞味時間呀
#日和壽司
圖/IG@hhfoodie
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位在善化大成路上的日和壽司店面不太起眼，像在自家透天騎樓處的小小攤販，內用座位也就是人行道上的幾個位子，大多客人都是來外帶，更特別的是這家壽司只營業週六、周日兩天的晚餐到宵夜時段，網路搜尋的介紹也不太多，真的幾乎都是老饕在地人才會光顧。
圖/IG@hhfoodie圖/IG@hhfoodie
日和壽司必點的是炙燒鮭魚握壽司，6貫155元，每一塊鮭魚都又肥又大，在旁等外帶時聞到炙燒後的香氣簡直讓人口水直流，除了炙燒鮭魚之外，炙燒比目魚入口即化的口感也是老饕們的最愛，味噌湯內魚肉、豆腐等用料實在，一碗只要20元，整間日和壽司的餐點都是CP值超高，食材新鮮、精緻美味的程度完全不輸高檔日式料理店，想要品嘗看看的朋友們建議可以提前1-2天跟店家預定喔。
#八方緣櫻桃烤鴨庄
圖/IG@sisluveat
外國潛艇堡配雞肉、牛肉很正常，你吃過內餡加烤鴨的潛艇堡嗎？八方緣櫻桃烤鴨庄的超人氣烤鴨潛艇堡完全顛覆你對潛艇堡的想像，用高級軟法麵包配上新鮮蔬菜跟滿滿頂級櫻桃鴨，撒上青蔥再淋上沙拉醬汁，每一口都是鴨肉的軟嫩多汁，不少人都為了他們家的潛艇堡慕名而來。
圖/IG@chen_kai_ka
當然除了潛艇堡之外，還有櫻桃烤鴨也是饕客必點，外脆內軟、爽口不膩，鴨肉的油脂跟香氣真的讓人回味無窮！
#Millie’s Bistro 米莉餐酒館
圖/IG@wen_chi1021圖/IG@wen_chi1021
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台式小吃雲集的善化竟然也有美式餐酒館？位在LM特區的高級住宅下，店內氣氛裝潢擺飾都很有格調，是間適合周五下班後跟同事小酌或是安排浪漫約會的餐廳，2021年開幕後生意很好且座位不算太多，建議要提前電話預訂才不會撲空。米莉餐酒館的招牌菜像是松露雞肉燉飯、紙包魚、爐烤雞腿排等等都非常美味，每一道料理從用料、調味、口感到擺盤等各個細節都做得很好，雖然價位以台南善化而言稍高，但整體水準確實是高級餐廳的等級，調酒飲料的選擇多元、名稱也很有趣，不喝酒的朋友也可以請店家特調無酒精飲品喔。
#甘家院子麻辣火鍋
圖/IG@misameng_
甘家院子位在熱鬧的中正路上，是台南善化生意非常好的麻辣火鍋店，假日一定要提前預訂，最熱門的是鴛鴦鍋底，包含「川味麻辣」跟「天麻藥膳」湯底，川味麻辣用牛骨熬製而成，濃郁香氣麻而不辣，豆腐跟鴨血都可以無限續加，不過因辣度較低若是喜歡大辣口味的話要記得特別請店家做調整，天麻藥膳湯底配上蔬菜盤，熬煮出的湯頭香氣撲鼻、清甜溫潤，很適合在秋冬的時候暖暖身子。甘家院子麻辣火鍋採單點制，以價位來說不算太平價，兩人用餐平均一人大約500-600元，店內有包廂可預訂，環境很適合和同事好友聚餐，多人用餐會相對划算喔。
#超悅涼麵
圖/IG@angwe_linlin 圖/IG@angwe_linlin
超悅涼麵外觀看起來是間樸實簡單的小小店面，每道料理卻都驚為天人地好吃，而且幾乎都是50元以內的銅板價錢，人氣最高必點的是嘉義口味的涼麵，跟一般我們印象中的涼麵不太一樣，嘉義涼麵用的是較寬的扁麵條，除了麻醬以外還會淋上美乃滋(嘉義人說的白醋)，內行的人會再加上蒜、辣油，整個麻醬的香氣跟蒜辣味、特製美乃滋調和在一起，口感清爽滑順一點也沒有美乃滋的膩味，味道非常特別。超悅涼麵除了招牌嘉義涼麵味道特別厲害外，三色蛋、豆腐蚵爹、炸豆腐等炸物也都超好吃，提醒大家超悅涼麵從早上９點營業至晚上６點為止，想吃涼麵的話建議要早點前往喔。
原文出處 : ReadyGo 台南善化這些美食你不能沒吃過！在地隱藏美食推薦
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