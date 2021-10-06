COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台南善化這些美食你不能沒吃過！在地隱藏美食推薦

台南善化這些美食你不能沒吃過！在地隱藏美食推薦
台南善化這些美食你不能沒吃過！在地隱藏美食推薦

ReadyGo

2021-10-06 00:30:22

永遠吃不膩、永遠吃不完的台南美食懶人包又來啦！大家平時耳熟能詳的台南美食想必大多都在市區，這次ReadyGo要介紹的是台南善化一帶令人驚艷的美食特輯，自從南科進駐後善化區的發展越來越好，也出現不少厲害的隱藏美食，今天就由在台南善化生活過的編輯來分享善化在地人都吃哪些美食吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
#蔚旭 wesh古早味蛋糕

蔚旭WESH善化咖啡店
蔚旭WESH善化咖啡店
圖/IG@megan.418

蔚旭是台南善化少數的特色咖啡店之一，2021年開幕於善化LM特區陽光大道旁，墨綠色的店面大門鑲上金色字樣招牌，外頭還有一大面吸引人群打卡的繽紛塗鴉牆，店內店外都是濃濃的歐式復古風，蔚旭主打販售價格佛心、用料實在的古早味蛋糕，口味多達10幾種，周一到周日都有不同口味的古早味蛋糕出爐，內用單片只要20元，3片50元，也可以選擇單點飲料再用10元加購蛋糕，價位簡直超級親民佛心呢！

蔚旭WESH善化咖啡店
蔚旭WESH善化咖啡店
圖/IG@megan.418

蔚旭WESH善化咖啡店
蔚旭WESH善化咖啡店
圖/IG@umumyumm

編輯私心最推薦的口味是巧克力跟炙燒蜂蜜，巧克力蛋糕表層可以吃的到巧克力豆，蛋糕體蓬鬆、濕潤度剛好且香氣十足，中間還帶有一層巧克力醬，整體口味不會太甜膩，好味道讓人忍不住連續吃下兩三塊。炙燒蜂蜜的表層帶有些自製蜂蜜起司醬，相比外面的蜂蜜蛋糕又多了一分炙燒的濃郁香味，配上店內的台灣茶，是個沒有負擔的完美下午茶組合。另外店家也有提供外帶服務，蛋糕可用秤斤的方式購買，建議大家早上10點出爐就要先打電話預訂，否則非常容易撲空唷。

#王樣日本醬燒炒麵

王樣日本醬燒炒麵
王樣日本醬燒炒麵
圖/IG@yufooddiary

王樣日本醬燒炒麵
王樣日本醬燒炒麵
圖/IG@yufooddiary

王樣是善化日式料理的晚餐、宵夜好選擇，首推日式豬肉炒麵、大阪燒跟味噌湯，炒麵的麵條偏細軟硬適中，吃起來非常道地絕不是台式炒麵偏軟跟偏粗的口感，炒麵濃郁鹹香的醬料口味配上一顆半熟蛋超級美味。王樣值得回購多次的還有大阪燒，內餡用料豐富厚實，裡面可以吃到玉米、培根、蛋跟紅蘿蔔等，味道鹹度很足夠，以女生的食量來說，王樣的大阪燒是可以當正餐的份量大小，也推薦配上一碗湯頭濃郁的豚風赤味噌湯喔！

#阿牛仔牛肉湯

台南善化阿牛仔牛肉湯
台南善化阿牛仔牛肉湯
圖/IG@opwerty82

台南善化阿牛仔牛肉湯
台南善化阿牛仔牛肉湯
圖/IG@opwerty82

台南牛肉湯可以算是台南必吃美食之一，不過善化一帶的牛肉湯選擇其實並不多，其中人氣最高的就非「阿牛仔牛肉湯」莫屬了。阿牛仔的招牌牛肉湯湯頭鮮甜，肉質軟嫩好咬，店家非常佛心的提供肉燥飯無限續，蔥花蛋跟炒空心菜的味道也很棒，這也難怪平常經過阿牛仔幾乎都是看到內用座無虛席，外帶排隊人潮不斷呢。

#双赫日式拉麵

双赫日式拉麵
双赫日式拉麵
圖/IG@eatingfun55

隱身在善化老街旁的「双赫日式拉麵」外觀看起來是日式老屋，座位不多生意很好，每到用餐時間幾乎都是客滿狀態需排隊等待，餐廳內座位設計跟一蘭拉麵一樣，一人一個座位前方有竹簾遮住，掃QRCODE點餐後很快就會各自直接送上自己桌前。

双赫日式拉麵
双赫日式拉麵
圖/IG@eatingfun55

双赫的拉麵選擇共四種，清爽湯頭的柚子塩味拉麵、濃厚雞白湯拉麵、雞白湯櫻花蝦拉麵，還有愛吃辣的人可以選辛口雞拉麵，麵條軟硬都可以調整，口味有些則可以選擇是否要加豬背脂、蒜頭。另外推薦大家+30元升級，即可享有多一份雞肉/豬肉、單顆溏心蛋、木耳、蔥、海苔，份量非常超值！雞白湯拉麵湯頭呈現乾淨的乳白色色澤，上頭撒上一些蔥花、洋蔥還有魚板，送上桌瞬間還以為是蒸蛋呢，麵條跟肉質的口感都很不錯，湯頭雖然濃郁但不至於會膩到讓人喝不完，點餐時會看到店家再三強調只能拍照兩秒的提醒，就是要大家把握拉麵的最佳賞味時間呀

#日和壽司

日和壽司
日和壽司
圖/IG@hhfoodie

日和壽司
日和壽司
圖/IG@hhfoodie

位在善化大成路上的日和壽司店面不太起眼，像在自家透天騎樓處的小小攤販，內用座位也就是人行道上的幾個位子，大多客人都是來外帶，更特別的是這家壽司只營業週六、周日兩天的晚餐到宵夜時段，網路搜尋的介紹也不太多，真的幾乎都是老饕在地人才會光顧。

日和壽司
日和壽司
圖/IG@hhfoodie
日和壽司
日和壽司
圖/IG@hhfoodie

日和壽司必點的是炙燒鮭魚握壽司，6貫155元，每一塊鮭魚都又肥又大，在旁等外帶時聞到炙燒後的香氣簡直讓人口水直流，除了炙燒鮭魚之外，炙燒比目魚入口即化的口感也是老饕們的最愛，味噌湯內魚肉、豆腐等用料實在，一碗只要20元，整間日和壽司的餐點都是CP值超高，食材新鮮、精緻美味的程度完全不輸高檔日式料理店，想要品嘗看看的朋友們建議可以提前1-2天跟店家預定喔。

#八方緣櫻桃烤鴨庄

八方緣櫻桃烤鴨庄
八方緣櫻桃烤鴨庄
圖/IG@sisluveat

外國潛艇堡配雞肉、牛肉很正常，你吃過內餡加烤鴨的潛艇堡嗎？八方緣櫻桃烤鴨庄的超人氣烤鴨潛艇堡完全顛覆你對潛艇堡的想像，用高級軟法麵包配上新鮮蔬菜跟滿滿頂級櫻桃鴨，撒上青蔥再淋上沙拉醬汁，每一口都是鴨肉的軟嫩多汁，不少人都為了他們家的潛艇堡慕名而來。

八方緣櫻桃烤鴨庄
八方緣櫻桃烤鴨庄
圖/IG@chen_kai_ka

當然除了潛艇堡之外，還有櫻桃烤鴨也是饕客必點，外脆內軟、爽口不膩，鴨肉的油脂跟香氣真的讓人回味無窮！

#Millie’s Bistro 米莉餐酒館

台南善化米莉餐酒館
台南善化米莉餐酒館
圖/IG@wen_chi1021
台南善化米莉餐酒館
台南善化米莉餐酒館
圖/IG@wen_chi1021

台南善化米莉餐酒館
台南善化米莉餐酒館
圖/IG@wen_chi1021

台式小吃雲集的善化竟然也有美式餐酒館？位在LM特區的高級住宅下，店內氣氛裝潢擺飾都很有格調，是間適合周五下班後跟同事小酌或是安排浪漫約會的餐廳，2021年開幕後生意很好且座位不算太多，建議要提前電話預訂才不會撲空。米莉餐酒館的招牌菜像是松露雞肉燉飯、紙包魚、爐烤雞腿排等等都非常美味，每一道料理從用料、調味、口感到擺盤等各個細節都做得很好，雖然價位以台南善化而言稍高，但整體水準確實是高級餐廳的等級，調酒飲料的選擇多元、名稱也很有趣，不喝酒的朋友也可以請店家特調無酒精飲品喔。

#甘家院子麻辣火鍋

台南善化美食甘家院子
台南善化美食甘家院子
圖/IG@misameng_

甘家院子位在熱鬧的中正路上，是台南善化生意非常好的麻辣火鍋店，假日一定要提前預訂，最熱門的是鴛鴦鍋底，包含「川味麻辣」跟「天麻藥膳」湯底，川味麻辣用牛骨熬製而成，濃郁香氣麻而不辣，豆腐跟鴨血都可以無限續加，不過因辣度較低若是喜歡大辣口味的話要記得特別請店家做調整，天麻藥膳湯底配上蔬菜盤，熬煮出的湯頭香氣撲鼻、清甜溫潤，很適合在秋冬的時候暖暖身子。甘家院子麻辣火鍋採單點制，以價位來說不算太平價，兩人用餐平均一人大約500-600元，店內有包廂可預訂，環境很適合和同事好友聚餐，多人用餐會相對划算喔。

#超悅涼麵

台南善化超悅涼麵
台南善化超悅涼麵
圖/IG@angwe_linlin
台南善化超悅涼麵
台南善化超悅涼麵
圖/IG@angwe_linlin

超悅涼麵外觀看起來是間樸實簡單的小小店面，每道料理卻都驚為天人地好吃，而且幾乎都是50元以內的銅板價錢，人氣最高必點的是嘉義口味的涼麵，跟一般我們印象中的涼麵不太一樣，嘉義涼麵用的是較寬的扁麵條，除了麻醬以外還會淋上美乃滋(嘉義人說的白醋)，內行的人會再加上蒜、辣油，整個麻醬的香氣跟蒜辣味、特製美乃滋調和在一起，口感清爽滑順一點也沒有美乃滋的膩味，味道非常特別。超悅涼麵除了招牌嘉義涼麵味道特別厲害外，三色蛋、豆腐蚵爹、炸豆腐等炸物也都超好吃，提醒大家超悅涼麵從早上９點營業至晚上６點為止，想吃涼麵的話建議要早點前往喔。



原文出處 : ReadyGo 台南善化這些美食你不能沒吃過！在地隱藏美食推薦

本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀