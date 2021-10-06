冥王星終於順行！今起「12星座」好運曝光 這位荷包滿滿
歷經的163天的逆行，冥王星終於在今（6）日於摩羯座恢復順行，而冥王星的順行，也使我們從歷練中成長，對此，塔羅牌艾菲爾老師要告訴你，冥王星順行後為「12星座」帶來什麼樣的好運。記得提醒朋友、閨蜜看看，為彼此互相加油打氣！
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 12:04:55
冥王星代表消亡、復仇、重生與徹底改變，這一顆行星的影響是緩慢又長遠的，冥王星逆行使我們經歷痛苦跟轉變，學會放手。試著回想從四月到現在，你的人際或是工作、居住地是否有所改變？你是否分手了？或跟身邊的家人、情人、朋友因為某一件陳年往事不斷的來回爭吵？又或是跳槽、轉職與搬家？這都是冥王星替你把原本就存在的問題攤在陽光下，令你不得不去面對、處理。冥王星使我們面對內心最深的恐懼，卻也使我們勇敢、茁壯成長。
而冥王星恢復順行之後，你終於能冷靜下來，好好釐清與整合混亂的內心和生活，我們可找到新目標，並且勇敢跨出那一步去做改變，你會重新評估自己的價值、定位人生，從風雨中獲得重生之力。過去那一些痛苦與傷心，都有背後的意義，唯有經歷使自己刻苦銘心的轉變，才可以加速成長。現在的你，就好像在迷霧裡找到一盞明燈，冥王星順行會帶領你勇敢向前，你不再感到迷惘，因為你知道該如何做，以及做什麼才是對自己最好。
12星座【冥王星順行】好運關鍵詞
白羊【事業發生，地位提升】
金牛【出外遊歷，增廣見聞】
雙子【看透生死，意外得財】
巨蟹【婚姻合作，用印】
獅子【轉變，健康平安】
處女【愛美滿，添丁旺運】
天秤【家庭和樂，買房增值】
天蠍【手足貴人，成就非凡】
射手【荷包滿滿，血拼採購】
魔羯【英俊美麗，自信大增】
水瓶【心靈平靜，心想事成】
雙魚【人際大增，貴人相助】（編輯：郭佩蓉）
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