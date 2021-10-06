美國貿易代表戴琪：將確保中國落實第一階段貿易協定承諾

美國貿易代表戴琪闡述美中貿易關係，將確保中國落實第一階段貿易協定承諾
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戴琪表示當前美中貿易關係，對美國勞工、企業、農場主與製造業者等並不良好，中國近年來加強以國家為中心的經濟模式，對美國及盟國的產業造成傷害，例如中國鋼鐵產能占全球60%、太陽能占80%，均係以損害他國產業作為代價，嗣2014年將半導體列為重點產業，投入1,500億美元發展經費，強調美國將動用所有方法來對抗，且不排除發展新的工具因應。
美國USTR計劃採取4種方式推動美國對中國貿易政策：1. 審議美中第一階段貿易協定成果，強調中國須遵守協定承諾；2. 針對特定美國對中國加增關稅項目研議豁免程序，不排除擴大豁免加增關稅項目，以保障美國經濟利益；3. 戴琪將與中國貿易談判代表進行直接及坦誠的對話，包括討論第一階段貿易協定中國承諾的執行成果；4. 美國拜登政府將與盟友一起打造公平且良性競爭的國際貿易體系，保持彈性與靈活性，例如先前與歐盟協商妥處波音與空中巴士的貿易爭端，強調拜登政府對中國的貿易政策，將隨中國反應隨時調整。
戴琪回應提問表示，美國為WTO暨其前身GATT的創始會員國，將支持WTO運作及WTO改革等工作。(資料來源：經濟部國貿局)
資料來源-MoneyDJ理財網