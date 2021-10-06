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美國貿易代表戴琪：將確保中國落實第一階段貿易協定承諾

美國貿易代表戴琪：將確保中國落實第一階段貿易協定承諾
美國貿易代表戴琪：將確保中國落實第一階段貿易協定承諾

MoneyDJ理財網

2021-10-06 18:27:43


美國貿易代表戴琪闡述美中貿易關係，將確保中國落實第一階段貿易協定承諾

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綜合美媒報導，美國貿易代表戴琪10月4日於美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)發表演說闡述美中貿易關係，重申拜登政府貿易政策以勞工為中心，中國不公平貿易行為傷害美國勞工與產業，且中國在全球貿易環境擁有不公平優勢，指出中國加入WTO的15年內，美國透過雙軌與中國交涉，其一為橫跨三屆總統的雙邊高階經貿對話，另一為透過WTO貿易爭端機制與盟友合作共同與中國交涉，然成效均不佳，前任川普政府改採單邊模式與中國交涉，促成美中第一階段貿易協定。

戴琪表示當前美中貿易關係，對美國勞工、企業、農場主與製造業者等並不良好，中國近年來加強以國家為中心的經濟模式，對美國及盟國的產業造成傷害，例如中國鋼鐵產能占全球60%、太陽能占80%，均係以損害他國產業作為代價，嗣2014年將半導體列為重點產業，投入1,500億美元發展經費，強調美國將動用所有方法來對抗，且不排除發展新的工具因應。

美國USTR計劃採取4種方式推動美國對中國貿易政策：1. 審議美中第一階段貿易協定成果，強調中國須遵守協定承諾；2. 針對特定美國對中國加增關稅項目研議豁免程序，不排除擴大豁免加增關稅項目，以保障美國經濟利益；3. 戴琪將與中國貿易談判代表進行直接及坦誠的對話，包括討論第一階段貿易協定中國承諾的執行成果；4. 美國拜登政府將與盟友一起打造公平且良性競爭的國際貿易體系，保持彈性與靈活性，例如先前與歐盟協商妥處波音與空中巴士的貿易爭端，強調拜登政府對中國的貿易政策，將隨中國反應隨時調整。

戴琪回應提問表示，美國為WTO暨其前身GATT的創始會員國，將支持WTO運作及WTO改革等工作。(資料來源：經濟部國貿局)




資料來源-MoneyDJ理財網

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