離職非裔員工控忽略種族歧視　特斯拉得賠38億元

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根據法庭文件，狄亞士（Owen Diaz）透過人力銀行，於2015年6月至2016年7月間獲聘為特斯拉佛利蒙特（Fremont）工廠的電梯操作員，他在那裡受到種族歧視並處於充滿敵意的工作環境。
狄亞士在2017年提起的訴訟說，在這間工廠工作的非裔美籍員工，經常遭受種族歧視的言詞與帶有貶義的圖像羞辱。狄亞士的兒子也在同廠房任職。
狄亞士聲稱，儘管曾向主管投訴，特斯拉高層卻對這種屢見不鮮的種族歧視事件置若罔聞。
舊金山聯邦法院法官昨天裁定，特斯拉必須向狄亞士支付1.3億美元的懲罰性賠償與690萬美元的情緒壓力賠償金。
法官做出上述裁決後，特斯拉發布人資副總沃克曼（Valerie Capers Workman）所寫的部落格文章。沃克曼在文中淡化有關種族歧視的訴訟指控，但坦言在狄亞士任職期間，特斯拉的表現「並不完美」。
沃克曼寫道：「除了狄亞士先生之外，還有其他3名目擊者（皆非特斯拉約聘人員）在審判中作證，他們經常在佛利蒙特工廠聽到種族歧視字眼（包括N開頭的詞）。」
「儘管他們都贊同在工作場合使用N開頭詞並不合宜，但他們也認為，在大多數時候，使用這種語言是為了表達『友好』態度，而且通常是非裔同事之間在使用。」
沃克曼表示，狄亞士提出投訴後，特斯拉已開除兩名約聘人員並將一人停職，作為回應。她強調，自狄亞士開始為特斯拉工作以來，公司已做出一些改變，包括建立專門調查員工投訴的團隊。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）110100