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棒球／下一位旅外大物　開南大學火球男詹曜銘

▲開南大學火球男詹曜銘。（圖／詹曜銘提供）
▲開南大學火球男詹曜銘。（圖／詹曜銘提供）

文/吳政紘

2021-10-07 06:24:00

開南大學這次參與「桃園最強未來之星交流賽」，陣中好手不少，就連中華隊U23國手林昱珉、潘文輝在名單中，不過其中也有「隱藏版」大物球員，那就是陣中的「火球男」詹曜銘。

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目前21歲的詹曜銘，身高190公分、體重98公斤，出生於體育世家，阿姨是大名鼎鼎的跆拳道國手，現任新北市議員洪佳君、姨丈是奧運銀牌國手黃志雄立委，可說是從小就有運動細胞，從土城國小畢業到二重國中，由於過去高中曾旅日，因此早就習慣獨立、自主的態度，而他也在今年自費前往芝加哥夏季聯盟出賽，增進自己的實力跟經驗。

「我去約2個半月，沒有翻譯，是住在寄宿家庭，當初去就是想提升自己，給自己多一些經驗。」他說。

過去自己常會有鑽牛角尖的習慣，詹曜銘透過這次到美國進修，不但語文能力加強不少，也可以開口跟隊友輕鬆溝通，感覺更為自在。

高中時期就讀日本名校光星高校（現八戶光星）他也追隨台灣學長蔡鉦宇等人腳步往前，可惜他因傷影響，在高中階段並未能參與甲子園賽事，「在光星有168位球員，只有18位能領到背號，我只有在縣內大會出賽過。」儘管詹曜銘還有機會留在日本，但他選擇回台重新來過，並在開南大學教練郭李建夫指導下，找到生活重心。

▲開南大學火球男詹曜銘。（圖／詹曜銘提供）
▲開南大學火球男詹曜銘。（圖／詹曜銘提供）
「以前會很害怕結果失敗怎麼辦，就會想要放棄，現在就會比較勇敢面對。」詹曜銘認為自己的成長也來自於教練的耐心指導。

改變是最難的事，但詹曜銘選擇勇敢踏出那一步，在高中，他最快只有投出138公里球速，不過他改練側投後，最快曾飆出155公里速球，這也讓他更有自信。

我在美國也學到「不要放棄自己，如果可以，我希望可以出國闖看看，因為球不是打一輩子，有機會出國，我也希望可以挑戰看看。」在今年疫情依舊嚴重的狀況，詹曜銘仍選擇到美國夏季聯盟出賽，他說：「我在那邊感覺很自在，不管是練習方式，還是作息等，都感覺不錯，人家都說美式不會注重細節，不過我沒有這樣覺得，反而是自主時間變多。」

▲開南大學火球男詹曜銘。（圖／詹曜銘提供）
▲開南大學火球男詹曜銘。（圖／詹曜銘提供）
入選過U23中華培訓隊，加上在大專盃曾擔任守護神的任務，詹曜銘認為自己還有很多需要學習，希望一步一步慢慢來。

每天早上自主練習，到下午開始準備比賽，他也逐漸習慣類似職業的作息，而他有機會在這次「桃園最強未來之星交流賽」投出好表現，擁有球速快的優點，加上不受兵役限制，未來或許有機會在日職、或美職看到他的身手。

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