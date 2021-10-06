高鐵訂票「一招」爽省錢！乘客卻一面倒不贊成：矛盾行為
近年來台灣大眾運輸發展日益完善，乘客可選擇的移動方式多元，包括高鐵、火車、客運等，其中高鐵就因快速的特點，成為不少人移動方式的首選。對此，就有網友詢問大家，「搭高鐵會為了想省錢而搭離峰班次嗎？」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 18:11:35
原PO在PTT發文表示，高鐵一大早或半夜的班次，通常會有早鳥優惠，詢問大家「搭高鐵會為了想省錢而搭離峰班次嗎？」不過雖然票價較低，但原PO也指出這些班次的停靠站可能也比較多，畢竟不太可能「同時讓你省錢又省時間」。最後再次請教鄉民們，「大家會為了省點錢搭離峰時段的高鐵嗎？」
問題曝光後大多網友都直言「不會」，「要省錢就不會搭高鐵，都搭高鐵了就要方便為主」、「要省錢搭高鐵就是莫名其妙的矛盾行為」、「不會，要省錢可以搭客運或台鐵」、「要省錢就不會搭高鐵加一」、「不會，因為我搶不到。那要很閒的人才會搭離峰時間」、「不會，優惠票的時間都很爛」、「省錢的人不會搭高鐵吧」。
不過也有網友認為，「會看實際情況啦」、「會耶，65折差很多」、「之前為了出國搭第一班，人不少欸」、「如果有時間搭得起來就會啊」、「當然是看為了什麼事跟時間配合啊」。
根據高鐵官網表示，早鳥優惠車票愈早訂位者，愈有機會訂得65折優惠車票，最晚發售至乘車日（含）前5日截止。但早鳥優惠之座位配額，係根據尖離峰乘載率而定，每天每列車之配額均有不同，部分超尖峰車次，恕不提供早鳥優惠，部分尖峰車次，則恕不提供早鳥65折。（編輯：倪浩軒）