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高雄「2021國慶煙火」
今年的國慶焰火暌違20年重返高雄，預計施放2萬發30分鐘，此次12吋及16吋大口徑高空焰火彈達百發以上，為歷年最多，整個高雄港灣將宛如焰火展焰的360度舞台。
雖然為了因應防疫採取預約抽籤制，只有2萬名幸運兒可進入觀賞搖滾區，但沒抽到的朋友可別氣餒，高雄市政府另規劃有15大觀賞焰火最佳景點，同時提供線上轉播服務，邀民眾一同欣賞動人震撼的煙火盛宴。
時間：10/10 晚會表演19:00，焰火施放20:00
地點：高雄港蓬萊商港區
網址：【2021國慶焰火在高雄】專區
台北「2021大稻埕情人節煙火」
每年在七夕情人節舉辦的大稻埕煙火秀，今年同樣受到疫情影響延期至10/16登場，除了8分鐘的煙火秀外，還有魏如萱、曾沛慈等現場音樂表演等一系列活動，串聯整個大稻埕街區，讓民眾體驗台北在地風華。活動採預約制，限量3,000名民眾入場，即日起至10/10開放登記抽籤，
時間：10/16 舞台表演19:00，焰火施放20:10
地點：延平河濱公園
登記抽籤：即日起至10/10上網登記
網址：2021大稻埕情人節
新北「淡水漁人碼頭煙火秀」
淡水漁人碼頭煙火秀今年首度加碼至8場次，自10/9起連續4個週末皆有煙火可以看，10/9開幕場及10/31謝幕場煙火將長達5分20秒，其餘6個場次施放時間則為3分鐘，每個場次也會有不同的煙火造型主題。
除了精彩煙火秀外，也將結合爵士、搖滾樂團等豐富表演節目，還有幾米溜溜帽地景遊樂場和胖卡餐車市集等進駐，大小朋友皆可玩得盡興。
時間：10/9、10/10、10/16、10/17、10/23、10/24、10/30、10/31 每晚20:00
地點：淡水漁人碼頭
這篇文章 煙火盛宴｜10月全台煙火懶人包 北高時間地點一次報給你知 最早出現於 行遍天下旅遊網