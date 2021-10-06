打完2劑高端疫苗　宜蘭市長江聰淵：明年5月可入境西班牙

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據《自由時報》報導，江聰淵原本是第 9 類人員，很早就可以接種疫苗，但他為了支持國家，選擇以實際行動和總統蔡英文、副總統賴清德一起來支持高端，消除外界對國產疫苗的汙名，在 8 月 23 日時接種了第 1 劑，而在上周打第 2 劑。
江聰淵還表示，對於國產疫苗能夠維護國人健康而且逐步地在國際上獲得大家的認同，當然要以實際行動來鼓勵；對於自己國家能夠有國產疫苗，同時也積極地在整體的國際防疫上面提供貢獻，自己國人更不應該有汙名化與汙衊的言論，該予以肯定。
《自由時報》指出，至於打國產疫苗是否能出國的議題，江聰淵表示，近期宜蘭市獲得西班牙邀請，他將於明年 5 月前往馬德里辦理大型藝術活動，預計有 10 個國家的表演藝術團隊會共襄盛舉，西班牙方面目前也表示，完整接種高端疫苗，入境絕對沒問題。
江聰淵最後提及：「我想之所以能夠獲得來自西班牙邀請我帶隊前往的很重要因素，就是因為台灣在防疫工作上所展現的能力，為世界所看見，因此也希望在整體疫情獲得更進一步的控制之後，我們台灣可以透過疫苗來幫助其他的國家。」
他也強調，未來在國產高端疫苗獲得更多認可之下，我們要能進一步地展現台灣的防疫實力，這也是許多人所盼望的，而不是任由某些特定人士對台灣防疫的污衊、扭曲及污名化。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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