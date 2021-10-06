特約店家數過少、預算卡關 北市熊好券登記、抽獎延一週
新冠肺炎疫情在全台灣持續趨緩，而為了促進經濟復甦，台北市政府日前推出「熊好券」消費券，超過一百萬張的票券提供民眾預約抽獎。不過在活動一推出後，不僅預約民眾數有限，就連北市店家申請成為特約店家的數目也寥寥無幾。也因此台北市政府原訂讓民眾登記到今（6）日晚間，並在8日抽籤，但確定將延後至14日晚間截止，並在15日抽籤。
記者丁上程／台北報導
2021-10-06 21:13:37
為了宣傳熊好券，台北市長柯文哲昨日下午還與國民黨台北市議員游淑慧一同拍攝宣傳短片，重現近來引發全球熱議的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》，大玩一二三木頭人，由游淑慧扮演劇中的詭異娃娃。柯文哲下午在疫情記者會被問及是否會如期抽籤時，他還強調會按照原訂時程、預計8日抽籤，並稱準備113萬張的籤，即使登記超過，還可以再辦第二輪抽籤。
不過在記者會結束後沒多久，北市府就隨即發布新聞稿，表示延長台北熊好券意願登記時間，改至14日晚上24時截止，並預計15日上午在律師見證下公開線上抽獎。對此台北市政府秘書長陳志銘接受訪問時，表示主要原因是因為除了住宿券的預算有通過外，其他的預算都趕不上活動期程，「預算一定要過才能啟動，因此有些議員希望能講得更清楚一些。」