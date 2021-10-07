NOW早報／遭爆10年前肇事逃逸！陳柏惟認了：就是做錯事

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陳柏惟表示，判決書裡面都寫得很清楚，在他參選的時候及加入台灣基進的時候，已有跟主席與相關同事報告過，並沒有否認過這件事情。他接著說，至於細節部分，由於與當事人在事發後有保持聯絡，對方希望不要去公開這些東西，因此拜託大家，「攻擊針對我就好，不要打擾他們家人」。
「這件事事實上就是做錯了」，陳柏惟說，自己當時身兼2份工作，通常工作到深夜或凌晨，那天是凌晨6點，要從鹽埕區回到當時鳳山的家中，回程的路上疲勞駕駛，因此發生擦撞，接獲警方通知後馬上到案，酒測值是0。
陳柏惟說，這是一件對自己人生影響滿大的事情，他認為，勇敢面對是最好的做法，影響滿多自己的人生價值觀，事後不管偵查庭跟法院，他都坦然面對，也積極尋求當事人和解，拜託大家，真的不要打擾當事人家裡，對他們家來說已經放下了，在和解的內容中，他們認為該說的都說了，就是有這樣一件事情。
陳柏惟也說，「這不是抹黑，而是事實，但是要跟罷免案有一定的區別來看」。當時自己無立委身分，也還不是那麼成熟，這件事情之後自我反省，人生有一些事情應該要調整，直到後來也參政這些東西相信選民能夠理解。現在罷免案滾滾而來，造成大家擔心，自己感到非常不好意思。
今日天氣／水氣稍比昨天多！白天全台依舊飆高溫
中央氣象局今（7）日表示，今天仍為偏東風環境，但隨著南方雲系北移，水氣比昨天更多，各地雲量也增加，迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春整天不定時短暫陣雨，有機會伴隨雷擊及強陣風出現；溫度方面，明天東半部高溫約30、31度，其他地區約32至34度，低溫方面，台南市、高雄市約28度，其他地區約24至26度。
連七天本土+0！速食業內用「免隔板、梅花座」 今日上路
國內疫情趨緩，已連續7日「本土+0」，指揮中心宣布自5日起餐飲措施鬆綁，內用可免隔板、梅花座與1.5公尺限制。速食業者也紛紛跟進，台灣麥當勞、頂呱呱集團和肯德基，（6）日宣布在今（7）日上午6時起，取消內用設置隔板、梅花座及座位距離1.5公尺的限制。
有鑒於疫情趨緩，指揮中心日前宣布，維持全國二級警戒至10月18日，但放寬餐飲限制，像是內用不限隔板或1.5公尺間距、宴席開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動，超商茶葉蛋和關東煮也開放民眾自己夾取。
速食業者因應政府政策，昨天宣布，將在今日開始取消內用隔板和梅花座、桌子間距的防疫措施。台灣麥當勞表示，7日上午6時起，全台麥當勞餐廳內用將取消隔板、梅花座及座位距離1.5公尺的限制；惟目前全國仍維持二級警戒，顧客排隊購餐及取餐時，敬請保持社交距離，非用餐時亦請配戴口罩、並持續施行實聯制登記、人流管制，兒童遊樂區仍暫時開放。
《火神的眼淚》女星洪綺陽獨居逝世 享年51歲
51歲女星洪綺陽活躍於電視劇及劇場，曾在《火神的眼淚》飾演劉冠廷母親，（6）日傳出洪綺陽獨居逝世，享年51歲，友人丁也恬證實悲訊。
洪綺陽2010以客家電視台《轉屋下》入圍「首爾電視節大獎」最佳女配角，5年後又再次以客家電視台《已讀不回》，入圍「新加坡亞洲電視大獎」最佳女主角，在《火神的眼淚》中，洪綺陽以精湛演技詮釋喪子之痛，讓觀眾印象深刻；丁也恬和洪綺陽合作過《醬園生》，2人都是虔誠修佛的信徒，她昨晚證實洪綺陽驟逝消息，在臉書寫下：「願您無怖畏，離苦得樂。」
龍龍再發聲還原風波始末！淚喊：「要老K道歉這麼難嗎」
脫口秀演員龍龍上月底出面表示，受到「炎上BURN」班底老K言語霸凌，對方不斷嘲諷她跟前男友賀瓏的關係，在炎上正式表演時脫稿演出，讓她不能接受。不過老K卻態度強硬反擊，兩人之間的心結未能解開。對此，龍龍（6）日晚再在臉書發聲，還原整起事件始末，淚喊「要老K道歉這麼難嗎？」
龍龍在臉書發文先向大家道歉，認為自己這幾天給外界帶來很多負面能量，但現在心情已經平靜許多，希望藉由這次的完整說明能讓風波就此落幕。
龍龍強調，「身為一名長期在職場遭到言語霸凌的受害者，我縱使再樂觀、再無腦也有扛不住的時候，感情事是我的罩門，也是身為一個女生最私密的部分。不論是因為自以為的有趣或是以惡意包裝的笑話，長期在台上台下嘲笑私人感情事，我想已經逾越『笑話』的範疇。而這些人同時也是我的工作夥伴，被拿來嘲諷已經夠難受了，更何況是在公開舞台上被說成是兩隻天線寶寶做愛」。
龍龍解釋自己不是沒有幽默感，而是真的受傷了。龍龍直言自己努力鼓起勇氣跟言語霸凌和解，也想跟施暴者和解，「從頭到尾我要求的不多，希望能誠心向薩泰爾討一個道歉，看在同情的份上也好，社會上還有多類似遭遇的人，他們的生活不是喜劇表演，卻遭到同樣的對待。言論自由不該無限上綱，表演歸表演，做人歸做人，站在台上的我們，各自有喜愛我們的觀眾，離開舞台我們是受到很多關注的平凡人，希望我們可以一起做良性的示範」。
龍龍也特別對喜劇圈喊話，「我為曾經在工作上產生過的不愉快，以及欠缺思慮的待人處世道歉。這陣子的批評跟建議我都有聽到，讓我重新思考對寫笑話的初衷與對喜劇的原則，我會努力提升精進，減少這些紛紛擾擾，也期待大家共同讓喜劇精神發揚光大」。
紙本五倍券來了！超商櫃檯「堆著好幾億」：數錢數到手軟
振興五倍券第一批在超商預約紙本券的民眾，將於10月8日起開始領券，而昨（6）日就有網友目擊超商店員已經開始清點，櫃檯上擺滿成堆五倍券，引發熱議。
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，笑稱「吼～～～～這桌上價值三百萬！」而從分享的照片中可以看見，超商店員正在櫃檯清點五倍券，替後天的發放預先做準備。而有其他網友也分享了擺在超商的整箱五倍券，直呼「早上八點多就在處理這好幾億的錢，第一次數錢數到手軟」。
紙本五倍券終於現身，網友紛紛在底下留言回覆說，「感覺店員壓會力很大」、「店員：我底牌是A，我全梭了」、「隨便抓一把就小發財了」、「已經迫不及待領五倍券了」、「上星期開始，天天都看到郵局的車載送五倍券至各通路」、「店員滿辛苦的，如果有遺失，怕很麻煩」。（編輯：張嘉哲）