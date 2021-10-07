高鐵搭商務艙是王道？缺陷曝光 乘客認了：第一次有嚇到
現代人秉持「時間就是金錢」的理念，在南北往來的交通工具上，不少人都會選擇搭乘高鐵，但因高鐵的票價比較貴，經常引發不少討論。對此，就有網友分享自第一次乘坐高鐵商務艙的經驗，讓她為之驚艷，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 09:18:44
原PO在PTT貼文指出「搭了這麼多次的高鐵，第一次升等搭乘商務艙，覺得奢華享受且尊榮，椅子的顏色跟標準車廂不同，優美的玫紫色調，每排只有4個座位，位子比標準車廂，大很多，且還有餐車服務，可以選擇免費的點心跟飲品，椅子還有腳踏墊跟扶手，都是標準車廂沒有的」。
「更妙的是可以自己插耳機調音樂大小聲與開燈，跟飛機上一樣能夠開燈，這功能真的好酷；另外也有插座充電、提供報紙等等服務，對比標準車廂位子比較小，一排5位， 難怪商務車廂價差這麼高，板橋到高雄標準車廂1460元，商務車廂2390，價差930啊！小資女孩是偶爾體驗老公刷卡免費升等的活動就好」。
貼文一出，網友紛紛回應「怎覺得沒差多少啊...自己買飲品跟點心，路途時間也不久位置也不需要多大啊，差930不考慮欸」、「第一次搭真的嚇到，小孩跟老人居多，小孩很吵」、「商務其實很吵，很多人在講電話＝＝都是一些大老闆等級的」、「我現在都不升等了，很多新手父母知道帶小孩去商務比較舒適方便」、「常常遇到尖叫小孩跟電話老闆....真的不喜歡」、「第一次搭後面阿伯講話就超大聲，真的要碰運氣」。（編輯：張嘉哲）