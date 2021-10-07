柴犬定期「用屁股走路」 飼主曝真實原因：時候到了！
享受可愛的同時也要有警覺心！日本網友家養有一隻5歲的柴犬「Haru（ハル）」，每個月接近某個時間點時都會看到牠在家中表演「用屁股走路」，只用前肢移動的模樣非常可愛，但這動作背後卻有個不可忽視的原因，一起來看看吧！
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 11:28:20
Haru（ハル）在每個月固定時間會突然改變平常的走路型態，改將後腳向前高舉並用屁股摩擦地板，僅用前肢移動整個身體，看起來就跟卡通《蠟筆小新》中小新的動作一模一樣，非常可愛。
這可愛的走路姿態其實是貓狗需要被擠肛門腺的信號，肛門腺分別為在肛門左右兩側，會分泌氣味和淺棕色的油狀液體，有幫助貓狗標記地盤、認識朋友及順利排便的作用，但如果狗狗無法正常排出肛門線液體，就可能使此部門紅腫、流血、甚至發出駭人氣味，深知以上知識的Haru主人，一看到牠做出「用屁股走路」的行為，就知道又是帶牠去給專業人士擠壓肛門腺液的時候了！
網友們對萌力四射的Haru好評滿滿，大家回覆說：「這個信號很可以！有夠可愛！」、「我家狗狗也會，有時候還在石頭地板上做，好擔心牠的屁股」、「是蠟筆小新本人吧哈哈哈」、「這表情看起來很爽XD」。（編輯：李惠婷）