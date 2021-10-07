用創新打造有溫度的服務！中信金拿下數位金融獎12項大獎
致力實踐金融科技普惠願景，長期耕耘數位金融及轉型服務的中信金控，於金融、科技及普惠各方面再獲肯定，拿下首屆「2021數位金融獎」12項大獎。其中子公司中信銀行以勞工紓困貸款全程數位化的線上申貸服務，奪下「數位普惠」金質獎，於「數位轉型典範」、數「位業務優化」、「數位創新」、「數位資訊安全」項目榮獲優質獎，而台灣人壽也以「TeamWalk職場健康管理」APP奪得「數位創新」金質獎，中信證券更贏得「數位轉型典範」、「數位資訊服務」金質獎雙冠王殊榮。中信金技術長暨資深副總經理賈景光表示，面對數位金融時代，金融業發展重點在創造有溫度的客戶體驗，應著眼於場景應用的發展，讓數位金融能全面融入民眾生活。
記者顏真真/台北報導
2021-10-07 19:51:42
由《工商時報》主辦的首屆「2021數位金融獎」今日舉辦頒獎典禮，中信金在金融、科技、普惠等各面獲得肯定，拿下12項大獎，並由中信金技術長暨資深副總經理賈景光與中信銀行數位平台經營處長既副總經理何慶媛副代表領獎。其中長期致力創新金融服務的中信銀行，在2020年、2021年疫情期間，為受理勞工紓困貸款案件最多的銀行，憑藉全程數位化的申貸平臺，去（2020）年成功承作28萬件申貸案，中信銀行也不斷優化數位申貸流程，今（2021）年紓困貸款數位進件率更高達99%，讓民眾能更簡易、快速辦理申貸取得資金，獲評審團高度肯定，亦獲頒「數位普惠」金質獎。
不僅如此，中信銀更致力整合金融服務與生活場景，行動銀行Home Bank APP提供近500項功能，客戶滿意度達91%，也奪下「數位轉型典範」優質獎，而為提升客戶服務體驗，中信銀行在分行臨櫃導入數位服務，讓客戶來行前即可線上取號並預填表單，大幅節省客戶臨櫃辦理業務時間，客戶滿意度高達90%，這次也拿下「數位業務優化」優質獎肯定。
此外，為滿足客戶交通支付旅程，中信銀行攜手台灣中油、以中油聯名卡綁定中油Pay，讓客戶免持信用卡即可加油付款，也獲得「數位創新獎」優質獎，而完備的資安制度，更讓中信銀拿下「數位資訊安全」優質獎。
在保險獎項方面，中信金旗下台灣人壽為團險企業客戶推出的手遊型「TeamWalk職場健康管理」APP，提供企業以遊戲方式激勵員工揪團運動，不僅有效達成團體運動目標，還能降低企業團險成本，TeamWalk以數位科技創新團險商業模式，亦獲得「數位創新」金質獎殊榮，台灣人壽也拿下「網路投保服務」、「數位資訊安全」、「數位普惠」等3項優質獎。
在客戶投資旅程上，中信金旗下中信證券也推出數位創新工具，協助投資人聰明理財，2019年成立數位營運部，開發各項創新數位工具如「中信亮點」APP，讓投資人免開戶即可透過社群帳號快速投資。去年最新改版的中信證券官網，以一頁式圖像設計的互動式網頁，融入遊戲元素，讓投資人用遊戲方式選擇最適合的投資模式，也讓中信證券拿下「數位轉型典範」、「數位資訊服務」兩大金質獎，還有「數位創新」優質獎。