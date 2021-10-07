霸凌之亂燒不停！龍龍是喜劇圈貢獻者還毒瘤 網友這樣說
脫口秀演員龍龍指控老K霸凌事件一發不可收拾，不但兩人黑歷史被挖出，還牽扯到博恩、賀瓏等人，在網路上討論指數破表。網路論壇「Dcard」每天都有人對「龍K」事件發表看法，有人就針對「龍龍對喜劇圈是貢獻者還是毒瘤」做出討論，而大部分網友認為「兩者都是」。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-07 14:33:19
藝人Ｈigh咖在IG替龍龍說話，直呼她對喜劇圈的貢獻，原PO看完後表示「我還是沒辦法認同龍龍」，指出龍龍雙重標準是事實、打太極避談自己爭議話題也是事實，「大家都想好好解決事情的時候，就妳在那邊哭，然後再趕快發個影片，說人家不積極處理。」原PO越講越氣，認為龍龍每次發影片就要哭，「這樣一直發自己在影片裡面哭就能解決事情喔」。
此篇文章也引發大批網友討論，「都是啊，他帶來的流量肯定對喜劇圈是一種貢獻，但那無法改變他同時是個毒瘤的事實吧」、「沒人要抹煞她的成功，她能走到今天也是努力了很久。但她現在這行為是把整個業界給拖下水。」此外，還有不少網友表示，博恩花了3年讓人認識什麼是脫口秀，什麼是現場喜劇，讓人會願意買票入場看秀，「而龍龍毀了脫口秀，只用3天」。（編輯：薛羽彤）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110