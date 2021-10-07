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丹妮婊姐分享「交友軟體暗語」　鄭弘儀嚇到吞血壓藥

▲丹妮婊姐（左圖、右圖中）分享交友軟體暗語，鄭弘儀（右圖右）嚇到吞血壓藥，右圖左為朱姐。（圖／丹妮婊姐IG、《沒大沒小喇吉歐》提供）
▲丹妮婊姐（左圖、右圖中）分享交友軟體暗語，鄭弘儀（右圖右）嚇到吞血壓藥，右圖左為朱姐。（圖／丹妮婊姐IG、《沒大沒小喇吉歐》提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-07 22:00:00

由鄭弘儀、朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》，這次邀請到堪稱「交友軟體霸主」的網紅丹妮婊姐，前來分享「約砲暗語」，鄭弘儀聽完後直接嚇到心臟無力，直呼需要吞下血壓藥。

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丹妮婊姐表示網路上的感情是虛無的，一定要趕快約出來見面，認為多看才能找到好對象：「就跟人資一樣，多多面試才可以找到好的員工。」丹妮婊姐分析交友軟體上的「約砲暗語」，以女生為例：「肢體碰觸代表有興趣，或是直接說要去你家，都是不錯的訊號，另外男生邀女生『要不要去我家看Netflix』、『來看我家的貓後空翻』、『買可樂』都是常見的用語。」鄭弘儀聽完後相當傻眼，丹妮婊姐還擔心前輩承受不住，搞笑地問：「大哥心臟還好嗎？要暴斃了是不是？血壓有沒有升高？」鄭弘儀則笑說：「最近心臟無力，剛吞了2顆血壓藥。」

▲丹妮婊姐認為網路上感情是虛無的。（圖／丹妮婊姐臉書）
▲丹妮婊姐認為網路上感情是虛無的。（圖／丹妮婊姐臉書）
丹妮婊姐使用交友軟體多年，幾乎每一任男友都是透過交友軟體認識：「單身時，就是要滑手機滑到要起火！」朱姐更是箇中老手，曾使用過10多個交友軟體，丹妮婊姐認為在交友軟體認識的人，見面後失望的比例高達8、9成：「理想很豐厚，現實很纖瘦。」而朱姐也因為是「外貌協會」，所以很容易滑到「盜圖仔」，導致每次滑到帥哥都得先「以圖找圖」，查核一番後才放心。

▲丹妮婊姐（中）上鄭弘儀（左）、朱姐（右）的Podcast節目。（圖／《沒大沒小喇吉歐》提供）
▲丹妮婊姐（中）上鄭弘儀（左）、朱姐（右）的Podcast節目。（圖／《沒大沒小喇吉歐》提供）
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