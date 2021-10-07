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而在年初，小琪做全身骨掃描發現多處新發的轉移性結節，醫師除了改變化療複方，同時考量進行次世代定序檢測，結果找出腫瘤具有罕見型態之EGFR（表皮生長因子接受器）突變，適合使用特定標靶藥物，故於今年六月開始使用針對EGFR之標靶藥物，至今病情穩定且最近一次的影像學亦顯示腫瘤有縮小。
癌症次世代定序 對症下藥制定治療計畫
癌症次世代定序即所謂的癌症基因體定序，每個人的基因都是獨一無二的，產生癌病變的原因不同，突變的基因種類也就不同。過去在罹患同樣癌症的病人身上採取相同方式治療時，有些人有效果，有些人卻起不了作用，造成病人極大的心理負擔及醫療資源的浪費。
現在精準的醫療當中，可依據人類基因體定序的結果進行精準診斷，了解個人整體的基因體變化後，訂定出個人化的精準治療方式，一次檢驗中可完成多基因檢測，提供相較完整基因資訊，增進更好的臨床服務。
尖端醫學 奇美精準醫學中心成立
隨著國人平均壽命逐漸延長、對生活品質的注重，利用高階科技執行廣泛且深入的檢測以利個人化疾病預防以及治療策略的精準醫學，已成為當代尖端醫學的代表。
奇美醫學中心為因應精準醫療的浪潮，統合規劃體系內檢驗量能，以及聚焦臨床需求，亦於十月一日成立「精準醫學中心」，由醫療副院長田宇峯出任中心主任，下轄精準醫學核心實驗室以及跨專科組成的臨床精準醫學團隊，共同推動精準醫學醫療業務。
資料來源：健康醫療網 突破傳統檢測極限 奇美醫院「精準醫學中心」啟用解構癌症
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