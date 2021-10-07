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10月國際乳癌防治關懷月！ 妳乳癌篩檢了嗎？

10月國際乳癌防治關懷月！ 妳乳癌篩檢了嗎？
10月國際乳癌防治關懷月！ 妳乳癌篩檢了嗎？

健康醫療網

2021-10-07 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】乳癌是國人婦女癌症發生率第一位，一直是重要的女性健康議題。適逢粉紅10月國際乳癌防治關懷月，為提倡民眾重視乳房健康，國民健康署吳昭軍署長呼籲女性朋友們，符合檢查資格的女性朋友，攜帶健保卡至通過國民健康署核可的219家乳房X光攝影檢查機構，接受乳房X光攝影檢查。

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定期乳房X光檢查  降低四成死亡率

乳房X光攝影是目前實證上最有效的乳癌篩檢工具，根據我國實證研究，大規模乳癌篩檢能夠降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率；乳房X光攝影檢查服務每年經篩檢發現的乳癌個案中有超過6成為早期乳癌，相較於未經篩檢所發現的早期乳癌有約1.75倍之差。

在103-107年新診斷乳癌的5年期別存活率，早期乳癌的5年存活率逾95%，但是晚期乳癌的5年存活率僅為33%，由此可見，定期接受乳房X光攝影檢查確實可達到早期發現、降低死亡率的目的。

符合篩檢資格  應定期接受檢查

國民健康署呼籲，乳房X光攝影檢查結果為4、5者，是發展成乳癌的高危險群；因此，符合年齡資格的女性朋友利用政府補助每2年1次的乳房X光攝影檢查，不需花費太多時間即可完成檢查，安心流程4步驟：換上檢查衣、聽放射師解說、拍攝乳房影像、等候報告通知。

篩檢陽性別慌張　早期發現存活率高

此外，透過篩檢早期發現陽性個案，再經由適當的後續追蹤與醫療專業處置，有助於提升乳癌存活率；因此如果檢查結果為陽性，也不要慌張，找對醫院很重要，建議可以到國民健康署認可的全國162家乳癌確認診斷、治療相關醫療院所進行複確診，早期發現早期治療，乳癌並非絕症！



資料來源：健康醫療網 10月國際乳癌防治關懷月！ 妳乳癌篩檢了嗎？

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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