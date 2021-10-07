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TPMMA理監事與歐嘉隆有限公司台灣分公司團隊今日齊聚歐嘉隆公司，頒發榮譽MR證書給歐嘉隆總經理Jeremy；高孟熙理事長表示，TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業的藥品知識提供給醫師與藥師。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。歐嘉隆有限公司台灣分公司的價值創造源於挺身對抗疾病和痛苦，並致力成為改變世界的團隊。
歐嘉隆正式獨立營運，成為全球規模唯一聚焦女性健康的藥廠
自今年6月歐嘉隆開始正式獨立營運，成為全球規模唯一聚焦女性健康的藥廠。台灣分公司將由生技製藥業資深高階經理人Jeremy Sowers率領各領域專家團隊，專注為台灣女性及其家庭與社會大眾提供「樂活多一天 健康多一點」的用藥解決方案，其應用範圍涵蓋生殖健康、乳癌、心臟病、各類過敏以及氣喘等疾病。歐嘉隆觸角遍佈全球且業務內容多元，未來將持續推動成長，為全球女性開發需求急迫的新型藥物。
歐嘉隆台灣執行董事Jeremy Sowers表示︰「很榮幸能夠帶領優秀又賦有熱忱的台灣團隊。我們將著重在與其他工作夥伴的合作，因應台灣各年齡層女性的健康需求，其中為家庭計畫與人工受孕提供創新產品是我們的目標之一。台灣生育率全球倒數第一，隨之而來的高齡化社會將對社會與經濟造成衝擊，而歐嘉隆致力於創造投資、產品與其他用藥解決方案，以協助台灣女性實現普世的家庭計畫目標。」
Organon執行長Kevin Ali表示：「在Organon，我們致力於維護女性健康。我們的願景是為全球每位女性創造更美好、更健康的每一天。像我們一樣發展全球業務的其他醫療保健公司中，沒有一家是以女性為中心、專注於找出女性所迫切需要的藥物和解決方案。Organon生逢其時，將為女性和醫療保健提供者提供更多選擇，以幫助塑造未來的女性健康。」
目標是為女性確定和推進醫療保健選擇方案，使女性每天都能擁有最好的生活 並積極鼓勵同仁取得MR認證
Organon的研發理念是根據病患需求來建立業務，其目標是為女性確定和推進醫療保健選擇方案，使女性每天都能擁有最好的生活。公司在臨床開發和病人安全、監管與醫療事務方面廣泛的全球能力，使其能夠識別可影響女性健康的最有潛力的藥物、診斷和醫療器材等。公司同時積極鼓勵同仁取得MR認證，提升本身之競爭力與強化對促進女性醫療健康的承諾。
資料來源：健康醫療網 歐嘉隆台灣分公司培養優秀行銷人才 獲頒榮譽MR認證
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