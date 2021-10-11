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網球／40歲的費天王尚能飯否？今年比賽獎金僅30萬美元　

▲Roger Federer。（圖／美聯社／達志影像）
▲Roger Federer。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-10-11 08:05:00

40歲的「瑞士特快車」Roger Federer雖然還沒打算要退役，但是也度過了一個較為沮喪的賽季，由於年紀和傷病的侵襲，他本季並沒有太多參賽機會，他還能否振作再起，受到外界的關注和重視。

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以Federer在網壇的成就來說，就算現在立刻退役，也不會有人質疑他的地位。不過由於他對網球的熱愛並未削減，而且和Rafael Nadal及Novak Djokovic之間的「GOAT」之爭還沒分出高下，目前他並沒有表示有高掛球拍的意願。

然而目前Federer的競技狀態，已經不能保證他在ATP的賽事能穩定進入到四強階段，而且現在他的世界排名因為久未參賽已經掉到了第9，這也意味著他之後在前幾輪可能就會遇到種子選手，也增加了要打出好成績的難度。

上個賽季Federer仍賺進了9000萬美元，為全球排名第7的運動員，在網球選手中則是排名第一。另外他生涯已經賺進了10億美元，和Tiger Woods、Floyd Mayweather、LeBron James、梅西和C羅等人齊名，同為生涯賺進超過10億美元的現役運動員。

這也能看出Federer的超高商業價值以及吸金能力，目前他和UNIQLO以及昂跑(On)都有一份3億美元的合約，因此就算不用出賽，他還是能賺到比其他選手都多的錢。

不過上賽季Federer的比賽獎金僅有30萬美元，雖然對他來說錢不是最重要的，但這個數目也象徵著他在男子網壇的統治力不在，而且他的膝蓋剛剛第3度的動了手術，不但導致本季報銷，外界也不看好他明年能重返巔峰。

由於Daniil Medvedev和 Alexander Zverev等人的阻擋，Djokovic未能在今年完成金滿貫的榮耀，因此Federer暫時還能保住——至少也是並列——GOAT的寶座。

但是明年就很難說了，當Djokovic經過休息滿血回歸，Nadal也從傷病中恢復過來，再加上年年成長的「90後」、甚至是「00後」，Federer還能否與之一戰，相信這是世界網壇都在注目的事情。

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