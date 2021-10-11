網球／40歲的費天王尚能飯否？今年比賽獎金僅30萬美元　

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然而目前Federer的競技狀態，已經不能保證他在ATP的賽事能穩定進入到四強階段，而且現在他的世界排名因為久未參賽已經掉到了第9，這也意味著他之後在前幾輪可能就會遇到種子選手，也增加了要打出好成績的難度。
上個賽季Federer仍賺進了9000萬美元，為全球排名第7的運動員，在網球選手中則是排名第一。另外他生涯已經賺進了10億美元，和Tiger Woods、Floyd Mayweather、LeBron James、梅西和C羅等人齊名，同為生涯賺進超過10億美元的現役運動員。
這也能看出Federer的超高商業價值以及吸金能力，目前他和UNIQLO以及昂跑(On)都有一份3億美元的合約，因此就算不用出賽，他還是能賺到比其他選手都多的錢。
不過上賽季Federer的比賽獎金僅有30萬美元，雖然對他來說錢不是最重要的，但這個數目也象徵著他在男子網壇的統治力不在，而且他的膝蓋剛剛第3度的動了手術，不但導致本季報銷，外界也不看好他明年能重返巔峰。
由於Daniil Medvedev和 Alexander Zverev等人的阻擋，Djokovic未能在今年完成金滿貫的榮耀，因此Federer暫時還能保住——至少也是並列——GOAT的寶座。
但是明年就很難說了，當Djokovic經過休息滿血回歸，Nadal也從傷病中恢復過來，再加上年年成長的「90後」、甚至是「00後」，Federer還能否與之一戰，相信這是世界網壇都在注目的事情。