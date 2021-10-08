房市／大里單價漲幅最高　靠低總價吸買氣

根據政大信義不動產研究發展中心《2021房地產年鑑》，台中市不分屋齡或屋齡5年內大樓的平均單價，2020與2019相較，以大里區的漲幅最顯著。業者分析原因，大里過去多中古大樓，基期較低，近2年許多新大樓紛紛完工交屋，使價格推升較快；雖然如此，因建案的坪數規劃及單價均較市區適中，買方基於總價考量，買進意願仍高。
財經中心/綜合報導
2021-10-08 08:00:00
《2021房地產年鑑》指出，台中市各行政區2020年住宅平均單價，與2019年相較，漲幅最大是大里區，達14%，若只看屋齡5年內新大樓的平均單價，增幅最大也是大里區，達18%，顯示該區成屋市場單價急速成長，後續發展值得關注。進一步分析大里區成交的主力產品，坪數有略縮水趨勢，近2年以25至35坪為大宗，占比逾3成，其次則為35至45坪。
信義房屋興大國光店店長巫忠穎表示，以前大里沒有新大樓，多中古大樓及透天，因此房價基期相對低，但近2年，建商看準大里有素地，且本身人口多、交通與生活機能便利，在大環境熱絡之下也積極推案，由於開始有新建案完工交屋，單價漲幅相對也比較大。
雖然如此，巫忠穎表示，多數自住買方仍是「總價取向」，也就是單價雖漲幅相當大，但因建案規劃坪數適中，且與市中心相較單價仍相對親民，整體總價仍然比較容易負擔。舉例來說，以主力坪數25至35坪為例、加上車位的3房格局，總價大約會落在1200至1300萬左右，首購族尚能負擔；但若是坪數拉高至35至45坪，總價大約就會是1600至1700萬。
此外，也會有部分首購、小資族預算更為有限，巫忠穎說，大里屋齡20年以上的中古大樓，單價尚在16至17萬左右，換算成總價帶3房約在800萬以內。