《魔力寶貝：歸來》迎回20年前代言人　重返時光隧道

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說到《魔力寶貝》，相信老玩家們都記得「釋放你的魔力，創造你的遊戲，魔力寶貝，引爆上市」那段朗朗上口的廣告台詞，會讓人印象深刻，就是因為當時的代言人就有Ella 陳嘉樺，
當時Ella 剛出道，也正逢初代《魔力寶貝》上線，時過境遷，Ella 已成為跨世代的人氣偶像，《魔力寶貝》也宣布即將推出《魔力寶貝：歸來》，並找來當時在電視廣告尬一角的年度代言人Ella 陳嘉樺，讓玩家們重回時光隧道。
《魔力寶貝：歸來》官方目前釋出５個職業，首先是群體攻擊為特色的輕裝物理系職業「格鬥士」，職業武器為拳套，職業特色技能為氣功彈，可近身攻擊，也可群攻，是個綜合能力很均衡的職業；是戰斧鬥士，是傳統三大重裝職業之一，是唯一可佩帶最高級斧類武器的職業；然後是可佩帶最高級劍類武器的劍士，攻守兼備的劍士在三重裝裏更加適合於PK；還有傳統三大重裝職業之一的騎士，防禦能力相當高，在隊伍中是屬於保護隊友的存在；最後則是以群體攻擊為特色的輕裝物理系弓箭手，在練級中可以更加效率的清怪，缺點是生存能力與重裝相比相差甚遠。
《魔力寶貝：歸來》宣布Ella 陳嘉樺為遊戲代言人的同時，更透露Ella有機會在遊戲中跟玩家們一起互動打怪。目前事前預約已正式開啓，參加競猜活動的寶貝們，只要答對就可以參加抽獎，S5、Switch、以及超值虛寶禮包，和遊戲周邊等你來拿！趕緊預約，一起展開一趟回憶冒險之旅吧！