COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《魔力寶貝：歸來》迎回20年前代言人　重返時光隧道

▲《魔力寶貝：歸來》宣布Ella 陳嘉樺為遊戲代言人，事前預約也正式開啓，參加競猜活動的寶貝們，只要答對就可以參加抽獎。（圖／品牌提供）
▲《魔力寶貝：歸來》宣布Ella 陳嘉樺為遊戲代言人，事前預約也正式開啓，參加競猜活動的寶貝們，只要答對就可以參加抽獎。（圖／品牌提供）

電玩中心/綜合報導

2021-10-08 14:00:00

一款線上遊戲之所以能稱之為經典，畫風特色、多變職業等玩法與呈現方式，都能讓玩家更有帶入感，就算10幾年過去，仍能在心中屹立不搖，邁入第20年的《魔力寶貝》承載了一代甚至兩代人的青春回憶，如今人氣偶像Ella携最新版魔力寶貝手游歸來啦！

我是廣告 請繼續往下閱讀
《魔力寶貝：歸來》不僅保留了經典的背景音樂，秉承端遊的系統設計基礎上，對玩法和機製還進行了創新和擴展，自由探索的世界、多元化的職業體系和樂趣十足的寵物封印，相信無論是老玩家還是新手玩家，都能在遊戲中譜寫新的魔力故事，留下難忘的冒險記憶。

說到《魔力寶貝》，相信老玩家們都記得「釋放你的魔力，創造你的遊戲，魔力寶貝，引爆上市」那段朗朗上口的廣告台詞，會讓人印象深刻，就是因為當時的代言人就有Ella 陳嘉樺，

當時Ella 剛出道，也正逢初代《魔力寶貝》上線，時過境遷，Ella 已成為跨世代的人氣偶像，《魔力寶貝》也宣布即將推出《魔力寶貝：歸來》，並找來當時在電視廣告尬一角的年度代言人Ella 陳嘉樺，讓玩家們重回時光隧道。

▲無論是老玩家還是新手玩家，都能在《魔力寶貝：歸來》譜寫新的故事，留下難忘的冒險記憶。（圖／品牌提供）
▲無論是老玩家還是新手玩家，都能在《魔力寶貝：歸來》譜寫新的故事，留下難忘的冒險記憶。（圖／品牌提供）
《魔力寶貝：歸來》官方目前釋出５個職業，首先是群體攻擊為特色的輕裝物理系職業「格鬥士」，職業武器為拳套，職業特色技能為氣功彈，可近身攻擊，也可群攻，是個綜合能力很均衡的職業；是戰斧鬥士，是傳統三大重裝職業之一，是唯一可佩帶最高級斧類武器的職業；然後是可佩帶最高級劍類武器的劍士，攻守兼備的劍士在三重裝裏更加適合於PK；還有傳統三大重裝職業之一的騎士，防禦能力相當高，在隊伍中是屬於保護隊友的存在；最後則是以群體攻擊為特色的輕裝物理系弓箭手，在練級中可以更加效率的清怪，缺點是生存能力與重裝相比相差甚遠。

▲《魔力寶貝：歸來》宣布Ella 陳嘉樺為遊戲代言人，事前預約也正式開啓，參加競猜活動的寶貝們，只要答對就可以參加抽獎。（圖／品牌提供）
▲《魔力寶貝：歸來》宣布Ella 陳嘉樺為遊戲代言人，事前預約也正式開啓，參加競猜活動的寶貝們，只要答對就可以參加抽獎。（圖／品牌提供）
《魔力寶貝：歸來》宣布Ella 陳嘉樺為遊戲代言人的同時，更透露Ella有機會在遊戲中跟玩家們一起互動打怪。目前事前預約已正式開啓，參加競猜活動的寶貝們，只要答對就可以參加抽獎，S5、Switch、以及超值虛寶禮包，和遊戲周邊等你來拿！趕緊預約，一起展開一趟回憶冒險之旅吧！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀