三星座飄忽不定！單身吵著要戀愛　有另一半又想回歸自由

大家身邊是否有這種朋友？每天吵著想要脫單，好像全世界就剩他一個人單身似的，可當他們一旦開始了戀愛關係，又吵著沒有自由想分手了。根據星座專欄《星座不求人》分享，三星座在感情中飄忽不定，想談戀愛卻又不甘失去自由！
我是廣告 請繼續往下閱讀
水瓶座本身性格難以捉摸，並且不安於現狀，所以單身的時候想戀愛，戀愛的時候又嫌不自由。
千萬別相信他們嘴上說的：「什麼時候換我談戀愛」也許私底下的他，根本因為單身狀態過的如魚得水。單身的水瓶總是會預想，未來如果談戀愛了會是什麼場景，可一旦他真的開始一段關係，又要幻想自己單身在做些什麼了，所以水瓶座的心很難安定下來，直到遇見一個能經常給水瓶未知感，並且讓他產生依賴感的人，水瓶座才會徹底被對方感化。
雙子座
有趣的雙子座身邊不缺陪伴，知己好友混在一起的狀態也挺好，但真正能讓他們毫無顧忌做回小孩子，感受到生活甜蜜的，大概只有愛情吧！
所以雙子座的內心深處，是渴望擁有愛情的！但在雙子的骨子裡，卻又對親密關係感到恐懼，靠得太近怕失去自由，離得太遠怕錯過愛情，然後就會導致雙子單身時想談戀愛，戀愛時又想著要單身，雖然雙子身邊經常有曖昧對象來來去去，但他從不輕易被愛情困住，是一個跟著感覺走的星座。
射手座
如果說愛情和自由要做選擇，基本上射手座都會投給自由，但實際上射手座心裡想的是，愛情和自由可不可以都兼顧，所以就會出現射手座想要嘗試談戀愛，但發現在一起沒有自由後，又迅速撤離的畫面。
單身的射手灑脫又敢於冒險，身邊並不缺乏追求者，這會讓射手座產生一種滿足感，等到射手因為戀愛被束縛住後，突然感受到自己失去衝勁，甚至會產生自我懷疑，那麼等到他獨自一人時，就會做出很多突發性的決定，例如回歸單身。也許等到哪一天射手座，放棄了對自由的高度渴望，就是他定下心來談戀愛的徵兆！（編輯：鍾怡婷）