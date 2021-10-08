美軍方證實　核潛艇南海碰撞「不明物體」、多人受傷

美國海軍7日證實，一艘美國快速攻擊核動力潛艇，近日在印太地區的國際水域，撞上不明水下物體，約15名士兵受傷，所幸傷勢都不嚴重，潛艇目前正前往關島，準備進行詳細檢查。有外媒報導時點出，這起事故發生在美中之間，因共機頻繁擾台而局勢升溫之際。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-08 08:14:03
綜合美國《有線電視新聞網》(CNN)等外媒報導，這起事件發生於本月2日，美國海狼級核動力攻擊潛艇「康乃迪克號」(USS Connecticut SSN-22)撞擊到不明水下物體，不過核推進裝置沒有受到影響，仍能繼續運作。雖然美國海軍並未明確指出，事件是發生在南海，只說是在印太地區的國際水域，但《路透社》引述美國官員受訪內容，聲稱案發地點為南海的國際水域。
報導提到，因為美國及其盟國在該地區進行一場名為Carrier Strike Group 21的大型演習，參與國家包含美國、英國、日本、澳洲、加拿大和荷蘭，而康乃迪克號當時正在南海周圍水域作業。
此外，過去一週，多架中國軍機頻繁闖入台灣防空識別區，引發美國白宮、國務院和國防部關切，國務卿布林肯(Antony Blinken)週三在巴黎表示，北京有關行動存在誤判風險，可能破壞區域的和平與穩定，強烈敦促北京，停止對台灣在軍事、外交和經濟方面的壓迫；美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)昨天(6日)在瑞士與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤時，針對台海議題，蘇利文坦言雙方有「強硬且直接的交談」。