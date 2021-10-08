幸福鞋怎麼擺？城隍夫人助家庭和諧 打小三趕老王必拜
城隍爺威望遠播，在台灣幾乎無人不知無人不曉，掌握陰陽兩界事務，每個人往生後都要到城隍爺面前由其審理善惡禍福，城隍爺剛正不阿的形象鮮明，但其實城隍廟中還有較為柔和的「城隍夫人」，主要幫助信眾能夠家庭和諧、感情順遂，但可別小看城隍夫人，若是打起小三、小王可是私毫不手軟，斬爛桃花也在祂的業務範圍內，凡是祈求感情、家庭相關事務，都可以讓城隍夫人為你做主！
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 12:10:11
霞海城隍夫人的祀奉開始於清光緒19年（西元1893年），靈顯的霞海城隍擁有了一大票忠實信眾，信眾有時會揣想：「城隍爺單身一人，若能娶妻一定會非常開心！」再加上過去農曆五月十三迎城隍聖誕遶境時，大稻埕許多單身的千金小姐會外出看熱鬧，但因不敵悶熱的氣候「熱到」，被視為是「煞到」，因此有傳說這是因為城隍爺愛看美女，只要配個夫人給城隍爺，應該就不會再有小姐被煞到了，於是城隍夫人的祀奉就這麼開始了。
在大稻埕的全盛時期是貿易重點區域，當然少不了男性在外應酬談生意，因此經常有女信眾請城隍夫人幫忙，讓自己丈夫的心思能夠留在家中，保佑家庭能夠感情和睦。民間相信城隍夫人會請城隍老爺代為管教信眾的丈夫，所以自清代以來便有女信眾前來祈取夫人的信物，做為御夫之用，尤其是換取夫人的弓鞋，也就是「幸福鞋」。
後來因為老是換取夫人足下的弓鞋也不是辦法，台北霞海城隍廟管理人便要信眾固定買新的弓鞋來祈求，自此不再換取夫人足下所穿的弓鞋。而雖不是城隍夫人腳上的那一雙，但只要將過過城隍夫人香火的「幸福鞋」請回家，還是能夠祈求城隍夫人保佑另一半心向家庭。時至今日，許多來答謝月老的新人也會順道向夫人祈求一雙幸福鞋祈求家庭幸福，幸福鞋也變成許多人贈送給新人的婚禮祝福小物。
但幸福鞋帶回家後「怎麼放」很重要！以下幾點供奉方法和小禁忌提醒大家：
專門庇佑夫妻感情如膠似漆的城隍夫人聖誕日就在農曆九月四日，如果已經有幸福鞋的信眾可以帶上供品或小蛋糕向夫人祝壽並帶回與家人分享，還可以把鞋子再次過爐加持。而還未組成家庭的人可以祈求家人感情和睦、家和萬事興。（編輯：鍾怡婷）
- 可放在家中衣櫃、床頭櫃內
- 鞋尖不可正對門口，要背對門口擺放，避免丈夫天天往外跑
- 左右兩隻鞋子平放一起，象徵「和諧」
- 將幸福鞋掛在牆上則可以避邪