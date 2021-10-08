2024年總統大選「郭柯配」？柯文哲：過度解讀

台北市長柯文哲今（8）日上午與新北市長侯友宜同台，參加雙北全運聖火傳遞活動，活動後兩人也一同接受媒體訪問。而柯文哲被問到過去的辦公室主任、民眾黨不分區立委蔡壁如表示2024樂見「郭柯合」一事，柯文哲僅低調表示「很多這種傳聞傳來傳去，也不是說是假新聞，很多都過度解讀。」
記者丁上程／台北報導
2021-10-08 13:14:11｜2021-10-08 13:19:16
蔡壁如7日在接受廣播媒體專訪時表示，黨主席柯文哲很早就表態參戰2024總統大選，至於搭配人選，人民對在野黨當然有期待，其中民眾黨跟郭台銘的關係一直都很友好，2024年也不排除柯、郭合作的可能性。
針對蔡壁如的說法，柯文哲並未正面回應，僅表示「這個就有點太...」就未繼續說下去。至於針對可能郭柯配的傳言，柯文哲則表示，這種東西不用太去關注，每天把該做的事做好。「很多這種傳聞，傳來傳去，後來好像都是……常常，也不是說是假新聞，很多都過度解讀。」柯文哲說，結論是這樣，認真過每一天就好。
而同樣郭柯配的議題，現場記者也詢問侯友宜的意見。侯友宜則表示，現階段就是他與柯市長兩個人把現階段的工作做好，是誰配誰，都不是重要，「重要是我跟柯市長兩個在這地方好好為了雙北攜手合作，把事情做好最重要。」