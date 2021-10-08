特企／歌林加碼五倍券　豪華好禮八倍奉還

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▲頭獎：虹夕諾雅豪華住宿券。（圖／ 虹夕諾雅谷關官網）

▲二獎：加賀屋豪華住宿券。（圖／ 日勝生加賀屋官網）

▲三獎：歌林65型4K聯網液晶顯示器。（圖／資料照片）

精打細算 賺的比花的多！

本次抽獎活動共有2波，於活動期間內，購買歌林大家電類指定商品，就有機會抽中豪華溫泉渡假村住宿券！無需重複登錄，登錄一次就可一路抽到底，越早買、得獎機會越高！

活動期間：2021/10/8(五)-2022/1/31(一)止

登錄期間：2021/10/8(五)-2022/2/15(二) 23：59止

抽獎日期：

第一波：2021/12/29(三)抽獎，2022/1/10(一)於歌林粉絲團公布得獎名單

第二波：2022/2/23(三)抽獎，2022/3/3(四)於歌林粉絲團公布得獎名單

頭獎：「虹夕諾雅(谷關)」市值40,000元，每波抽獎抽1名

二獎：「加賀屋(北投)」市值20,000元，每波抽獎抽1名

三獎：「歌林65型4K聯網液晶顯示器」市值27,900元，每波抽獎抽3名