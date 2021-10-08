COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

特企／歌林加碼五倍券　豪華好禮八倍奉還

▲歌林一同響應政府振興經濟政策，加碼五倍券，用豪華好禮八倍奉還。（圖／資料照片）
▲歌林一同響應政府振興經濟政策，加碼五倍券，用豪華好禮八倍奉還。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-08 15:14:01

歌林送好禮 振興經濟 快樂更加倍，為振興經濟，政府推出「更好領、更好用、更刺激」的振興五倍券，同時也加碼多項優惠券。歌林一同響應政府振興經濟政策，加碼五倍券，用豪華好禮八倍奉還。於活動期間內，購買歌林大家電類指定商品，就有機會抽中市價4萬元豪華溫泉渡假村住宿券！

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、頭獎：虹夕諾雅(谷關)2人一泊二食，市價40,000元

虹夕諾雅(谷關)榮獲全球知名旅遊休閒雜誌《Travel+Leisure》評選為『2020全球最佳新開業酒店』的殊榮。為日本星野集團旗下第一個在台灣設立的奢華溫泉度假村。具日系頂級旅宿格調，結合溫泉之鄉的地理優勢，更能讓人盡享奢華、靜謐的休閒時光。

二、加賀屋(北投)2人一泊二食，市價20,000元

加賀屋(北投)為純日式風高檔溫泉旅館，榮獲《台北米其林指南》旅館評鑑，為台北米其林唯一推薦的日式溫泉飯店，純日式造景及精緻和食料理，可撫慰暫時無法前往日本旅遊的遺憾。

三、三獎：歌林65型4K聯網液晶顯示器，市價27,900元

Ultra絕美系列電視，採用Ultra HD 4K面板與超薄極細邊框，支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器等多媒體裝置，內建Android 9.0及手機投影功能APP，同時搭載Youtube、NETFLIX影音平台，無線投屏功能可投影至大螢幕，也可透過藍芽連結耳機及音響設備。

 
▲頭獎：虹夕諾雅豪華住宿券。（圖／ 虹夕諾雅谷關官網）
▲頭獎：虹夕諾雅豪華住宿券。（圖／ 虹夕諾雅谷關官網）
▲二獎：加賀屋豪華住宿券。（圖／ 日勝生加賀屋官網）
▲二獎：加賀屋豪華住宿券。（圖／ 日勝生加賀屋官網）

▲三獎：歌林65型4K聯網液晶顯示器。（圖／資料照片）
▲三獎：歌林65型4K聯網液晶顯示器。（圖／資料照片）

精打細算 賺的比花的多！
本次抽獎活動共有2波，於活動期間內，購買歌林大家電類指定商品，就有機會抽中豪華溫泉渡假村住宿券！無需重複登錄，登錄一次就可一路抽到底，越早買、得獎機會越高！
活動期間：2021/10/8(五)-2022/1/31(一)止
登錄期間：2021/10/8(五)-2022/2/15(二) 23：59止
抽獎日期：
第一波：2021/12/29(三)抽獎，2022/1/10(一)於歌林粉絲團公布得獎名單
第二波：2022/2/23(三)抽獎，2022/3/3(四)於歌林粉絲團公布得獎名單
頭獎：「虹夕諾雅(谷關)」市值40,000元，每波抽獎抽1名
二獎：「加賀屋(北投)」市值20,000元，每波抽獎抽1名 
三獎：「歌林65型4K聯網液晶顯示器」市值27,900元，每波抽獎抽3名

越早買、越早登記，得獎機會越高。歌林幫你精打細算、一起拚經濟！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀