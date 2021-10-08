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特企／《星之夢幻島》事前登錄突破25萬人　公開場景設定

▲輕鬆自在、有趣可愛，立即預約《星之夢幻島》，讓你不得不愛！（圖／資料照片）
▲輕鬆自在、有趣可愛，立即預約《星之夢幻島》，讓你不得不愛！（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-08 16:55:52

由Future Game所代理的森林系輕冒險MMORPG《星之夢幻島》，雙平台商店已開放預訂，官方宣布事前登錄已突破25萬人參與，且人氣不減，將大方送出全服獎勵；此外，更優先公開遊戲中的地圖場景設定介紹，讓玩家們一睹為快。

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場景多樣 百玩不膩，本作的故事起源於生命之樹「卡巴拉」，愛好和平的卡巴拉，卻被一場稱為「次元滲透」的事故給打亂了一切，導致黑暗夾縫中的魔物不斷滋生，然而卡巴拉的村民們手無寸鐵，只能眼睜睜的看著家園被毀於一旦；如今，身為守護者的你，是否能夠挽回一切呢？

▲瑟菲拉王國。（圖／資料照片）
▲瑟菲拉王國。（圖／資料照片）
「瑟菲拉王國」是世界樹卡巴拉中的強國之一，也是玩家創建角色的初始之地，在這邊除了提供主線劇情與任務，還提供了許多活動資訊，並且給予玩家引導。除此之外，遊戲中還有各式各樣的場景和地圖等著玩家來體驗，包含了寧靜的卡格瑪草原、炎熱的薩卡拉沙漠，或是酷寒的伽亞雪山等等，隨著等級越高也越能探索更多的地圖。

▲鐵匠鋪。（圖／資料照片）
▲鐵匠鋪。（圖／資料照片）
▲水果鋪。（圖／資料照片）
▲水果鋪。（圖／資料照片）
▲夜間場景。（圖／資料照片）
▲夜間場景。（圖／資料照片）
生活玩法 自由體驗，《星之夢幻島》擁有最完善的生活系統，超過10種以上的多元性玩法，包含烹飪、捕蟲、採礦、鍛造、游泳、跳舞等等，這裡將成為玩家的第二個夢想世界。

玩家可以從遊戲中的生活技能玩法，採集各種昆蟲的精華，製作成結晶。結晶可以被鑲嵌在角色身上的世界樹圖騰中，進而為玩家帶來屬性增強，或者拓印石碑上的印文來復原技能書；甚至可以購買食材來烹飪料理，並強化自身與花靈的戰力等等不同的玩法，帶給你意想不到的體驗！

▲新奇開放世界等你來探索！（圖／資料照片）
▲新奇開放世界等你來探索！（圖／資料照片）
▲事前登錄火熱進行中！事前登錄火熱進行中！
▲事前登錄火熱進行中！事前登錄火熱進行中！
《星之夢幻島》在日前已展開雙平台商店預訂，欲知遊戲更多詳情及活動資訊，請持續鎖定官方粉絲團！

《星之夢幻島》事前登錄：https://nl.futuregame.com.tw/pre-order?code=news_organic

《星之夢幻島》Google Play預註冊：http://hyperurl.co/nl_pr_news_and

《星之夢幻島》App Store預註冊：http://hyperurl.co/nl_pr_news_ios

《星之夢幻島》官方粉絲團：http://hyperurl.co/nl_news_fb

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