特企／《星之夢幻島》事前登錄突破25萬人　公開場景設定

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「瑟菲拉王國」是世界樹卡巴拉中的強國之一，也是玩家創建角色的初始之地，在這邊除了提供主線劇情與任務，還提供了許多活動資訊，並且給予玩家引導。除此之外，遊戲中還有各式各樣的場景和地圖等著玩家來體驗，包含了寧靜的卡格瑪草原、炎熱的薩卡拉沙漠，或是酷寒的伽亞雪山等等，隨著等級越高也越能探索更多的地圖。
生活玩法 自由體驗，《星之夢幻島》擁有最完善的生活系統，超過10種以上的多元性玩法，包含烹飪、捕蟲、採礦、鍛造、游泳、跳舞等等，這裡將成為玩家的第二個夢想世界。
玩家可以從遊戲中的生活技能玩法，採集各種昆蟲的精華，製作成結晶。結晶可以被鑲嵌在角色身上的世界樹圖騰中，進而為玩家帶來屬性增強，或者拓印石碑上的印文來復原技能書；甚至可以購買食材來烹飪料理，並強化自身與花靈的戰力等等不同的玩法，帶給你意想不到的體驗！
《星之夢幻島》在日前已展開雙平台商店預訂，欲知遊戲更多詳情及活動資訊，請持續鎖定官方粉絲團！
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