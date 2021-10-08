北京冬季奧運資格賽 台灣女子冰球首戰吞敗次戰抗義大利
台灣冰球隊今在 2022 年北京冬季奧運女子冰球資格賽首戰碰上世界排名 21 的強敵哈薩克，台灣僅靠著前鋒潘忻妮在第二節攻進一球，最終 1：7 落敗，10 日凌晨將對決世界排名第 16 的義大利。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-08 17:12:54
受到疫情影響，台灣女子冰球隊已兩年未出征國際賽，選手開賽情緒亢奮且緊張，一度有三人因為延遲衝撞、非法阻擋和絆人犯規，被判罰出場 2 分鐘，哈薩克把握機會，第一節就取得 2 球領先。
台灣在第二節進行約 10 分鐘發動攻勢，利用防守反擊，製造多打少的機會，潘忻妮接獲隊友助攻，射門破網。
但哈薩克僅用了不到 3 分鐘立刻回進一球，重挫台灣士氣，球員積極強攻，導致後防線出現許多失誤，單節哈薩克攻進 4 球，取得 6：1 大幅領先。末節 7 分 29秒，哈薩克雷奧克斯(Roxanne Rioux)再進一球，錦上添花，提前將勝利納入囊中。
教練尹安中表示，哈薩克平均身高 175 以上，人高手長，台灣球員身高都在 160左右，攻守都處於劣勢，只能靠壓迫防守，製造反快攻的機會，但哈薩克球員經驗豐富，並不好對付。
台灣世界排名第 30，與世界列強實力仍有落差，尹安中說，要拿下分組第一並不容易，本次抱持著汲取經驗的心態參賽，也鼓勵球員放手一搏，全力以赴。
國家隊固定班底潘忻妮射進本場唯一的進球，她表示，「其實本來覺得可能會被完封，沒想到能進球，當下非常興奮，也希望能鼓舞隊友士氣，不要害怕，勇於嘗試進攻。」