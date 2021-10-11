房市／商場有望進駐　大東站中古屋高CP值

高雄市都委會9月中審議通過捷運O13（大東站）聯合開發案，周邊土地整合變更為捷運開發區，傳出未來可能有商場設施進駐。房仲業者認為，大東站處於鳳山與大寮交界，位置較非正市區，區域內中古屋尚有1字頭，受在地人青睞。
財經中心/綜合報導
2021-10-11 08:30:00
高雄市都委會9月中審議通過大東站聯開案，將周邊土地由現行的土地使用分區，合併變更為捷運開發區，容積率達630%。市府表示，大東站周邊生活機能完整，緊鄰大東公園、鳳山區公所、大東文化藝術中心，聯開案開發後，預計能提供地區所需的公共服務機能，包括日照、長照、青創空間等；據了解，財政局預定於年底招商，該案規模達50億，將結合周圍商業區，成為提供商務、生活消費等服務的都市空間。
針對外傳大東站可能有千坪商場進駐，信義房屋鳳山文山店店長林思瑋認為，大東站地理位置上屬於鳳山與大寮區的交界，地點較偏離正鳳山市區，因此，即使目前鳳山的確缺乏大型百貨商場進駐，未來若新建商場，效益恐較難擴及整個大鳳山地區。不過，由於大東站周邊是早期發展的區域，又鄰近較少大樓建案的大寮區，周邊剛性需求客戶有購屋需求時，仍會鎖定該區段，若有建設議題，仍會為區域增添利多及話題性。
高雄市府報告說明，大東站周邊近年推案趨勢以20至40坪、2至3房中小坪數物件為主，開價介於22至30萬間；整體成交價格部分，信義房屋統計今年上半年實價登錄資料，周邊公寓均價13.65萬，大樓與華廈均價則為16.54萬，林思瑋說，當地中古屋價格親民，推測在建設加持下，日後能吸引更多有預算考量的購屋族買進。