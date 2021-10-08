COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

四生肖一路旺到年底！各有不同的好運機會等著你

▲四生肖一路旺到年底！各有不同的好運機會等著你（示意圖／取自unsplash）
▲四生肖一路旺到年底！各有不同的好運機會等著你（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-08 18:06:32

2021開始接近尾聲，根據命理專欄《星座神婆》分享，這三生肖即將運勢看漲，越到年底運勢越好，可要好好把握自己的好運時機，也許就能得到意料之外的驚喜收穫唷！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲四生肖一路旺到年底！各有不同的好運機會等著你（示意圖／取自pixabay）
▲四生肖一路旺到年底！各有不同的好運機會等著你（示意圖／取自pixabay）
生肖蛇：機會增多

對於今年的生肖蛇來說，越到年底，機會越多。 首先值得一提的是賺錢機會，經常聯絡的客戶和身邊的朋友都有機會為你帶來財機。 就連新邂逅的愛情對象都會傾向於有權勢、地位、或對你的事業有幫助的人，他們會在工作上幫你創造捷徑，甚至會帶你翻開嶄新的篇章。

接下來的這段日子，越勤奮，機會越多。 多踏出舒適圈，充實自我，在人際交往上下功夫，好運便會眷顧你。

生肖兔：能力翻倍

你一直極力想要向人證明你的能力，終於，在這波好運中得到了不錯的表現機會，工作熱忱和行動力都提高不少。 在財務方面，你的頭腦也將會清晰起來，與數字相關的工作能力易獲得他人的讚賞，而且生活中還會有意外進財的好事發生喔！

另外，這也會是對你的毅力的考驗期。 不管接到怎樣的任務，只要有信心堅持下去，最終你都能交出一份漂亮的成績單，越堅持，越好運。

生肖雞：愛情甜蜜

幸福的大門即將打開！ 單身的你身邊會有不錯的人選出現，用心去感受，好好把握機會，便能展開一段新的戀情。 有伴侶的你，與另一半的相處會邁入感情的黃金期，即使有小摩擦也能很快消除，而且這些小插曲有時還能讓你們感受到愛情的多姿多彩，對未來的路更加有信心。

越到年底，你越會對愛情充滿期待又信心滿滿。 就這樣滿載著幸福，向未來出發吧！ 若能在細節上更體貼關懷對方，幸福會翻倍哦！

生肖豬：貴人運強

屬豬的你，越到年底貴人運越強。 你的事業貴人將會是周圍的朋友們，你有機會透過他們獲得新的工作任務或賺錢機會，先前的焦慮與不自信將因此得到不小的緩解。 單身的你在愛情方面有機會因朋友介紹而結識好對象； 有伴侶的你，則可以多參加朋友安排的聚會，可以與另一半的感情大幅增溫。

由此來看，想要穩住年底的好運，就記得和身邊的朋友們保持聯繫，好好的維護友誼，它將會帶給你大大的驚喜。（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

繼續作答
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀