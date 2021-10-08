連六年調漲基本工資！蔡英文：經濟成長果實回饋勞工

勞動部今天（8日）召開基本工資審議委員會，會後決議決議從現行月薪新台幣2萬4000元調漲至2萬5250元、時薪由160元調至168元。對此，蔡英文總統晚間在臉書Po文表示，國慶連假前的重要消息，基本工資連續6年調漲。感謝民眾過去1年團結防疫，成為國家經濟最堅實的支柱，政府也應將經濟成長果實，回饋、照顧勞工。
新頭殼newtalk
2021-10-08 22:57:22
蔡英文指出，台灣面對疫情挑戰，經濟仍能維持成長要歸功於每一位國人，這一年多來，感謝大家團結防疫，成為國家經濟最堅實的支柱。政府也應該將經濟成長的果實回饋給辛苦的勞工朋友、照顧每一位勞工。今天基本工資審議委員會決議調漲基本工資是在她任內以來連續第6度調漲基本工資。同時針對疫情當中受損的產業，政府也會有相關配套措施協助產業度過難關。
蔡英文提到，經過這6次調漲，基本工資已經從2萬8元調漲為2萬5250元，時薪也一路從120元調漲為168元，相信許多打工族，都會非常有感。蔡英文也說，今天可以開始領取振興五倍券的紙本券，數位券及紙本券也都從今天正式開放使用。目前疫情獲得一定控制，接下來的階段，政府要全力拚振興，強化觀光消費的力道，協助百工百業重上軌道，一起來努力。
針對基本工資調漲，民進黨發言人劉康彥晚間透過新聞稿表示，台灣就業與經濟前景持續被國際看旺，今年經濟成長率預測上修至5.88%，且考量物價指數，明年基本工資也調高5.21%，除了每月基本工資，每小時基本工資也調升至168元，共計約有245.39萬名勞工將受惠。
新聞來源為Newtalk 新頭殼