我是小生轟雞排妹2手法霸凌　不怕變「法律認證噁男」

網紅戰爭剪不斷，理還亂！雞排妹（鄭家純）8日直播，述說經紀公司終止與龍龍合約過程，引來6萬多人觀看，其中網紅「我是小生」也在其中，不過雞排妹在網路直接點名他：「噁男給我滾。」引發對方不滿，決定提告，我是小生今（9）日再度發文，指雞排妹用翻舊帳一貫手法模糊焦點，所以尋求正常管道提告，即便告不成，也有心理準備變成「法律認證噁男」。
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經過整夜彼此你來我往的網路評論，我是小生指稱雞排妹用兩種手法合理化自己的行為，其一是「翻舊帳，找出對方言行有瑕疵的紀錄」、再來「以去脈絡化方式強化言行的正當性」模糊焦點，是一種利用媒體聲量霸凌他人的形象。
《刑法》第309條的公然侮辱罪，在網路上亦可成立，雞排妹影片觀看人數眾多，實屬公開環境，重點就在「噁男」是否為檢察官認定的污辱字眼，我是小生表示不擔心，和律師討論過程中，明瞭這類案件關鍵是檢察官的主觀想法，失敗會有反效果，可能會成為「法律認證噁男」，顯然有心理準備。
但他認為，在上百萬人次觀看的影片中被點名，已經造成傷害。提告意義不在於打贏官司，而是想以自身行動告訴大家，面對不合理的霸凌，請用正確的管道，不要默不做聲，讓霸凌者繼續合理化自己的作為，讓自己的權益受到損失。雞排妹的經紀人「康姊」則表示，不願再回應此事。
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