新加坡加強防疫　李顯龍：進入新常態至少需3個月

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這是李顯龍今年以來，第2度針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發表全國電視演說。他說，新加坡幾個月前決定要從原本的「清零」策略轉為「與COVID-19共存」，但這並非一帆風順、容易的旅程。
新加坡於8月疫苗覆蓋率達到8成後，進一步放寬防疫措施，不料確診人數卻比預期增加的還快，李顯龍指出，這是因為Delta變異株傳染力很強的緣故。
他說，新加坡98%以上的本土病例都是輕症或無症狀，約2%左右是重症，其中0.2%死亡或需要收治於加護病房。但隨著確診人數激增，重症患者人數也跟著增加，即便是2%也可能變成很大的數字。
為了減緩病例增加、減輕對醫療體系的負擔，星政府自9月底起，加強防疫措施，包括限制社交聚會人數最多2人、餐廳內用最多2人一組（僅限完整接種者）；預計實施一個月至10月24日。
星國抗疫官員表示，自加強防疫措施實施2週以來，每天新增病例仍持續上升，但增加速度已有所趨緩。
過去4天，新加坡每天都有超過3000人確診，8日新增3590人確診，全國累計12萬454起確診病例。星國人口約545萬人，雖然近來確診人數激增，但病故人數仍算低，目前累計142人病故。
李顯龍強調，新加坡必須持續推動「與COVID-19共存」的策略，不能無限期實施封鎖措施或關閉邊境。有了疫苗，COVID-19對大多數人來說已變成可治療的輕度疾病，民眾需要調整面對COVID-19的心態，不必過度恐慌。
他表示，既然COVID-19已變成可管理的疾病，新加坡將大幅簡化相關的衛生規範，包括必要時自我檢測、確診後自我隔離、有症狀才諮詢醫生等。
衛生部進一步指出，將從11日起簡化相關措施，包括只有身體不適及出現症狀者才需進行PCR核酸檢測，其他沒有出現症狀者、病患密切接觸者等人，應使用快篩試劑，以更快偵測出病例、讓感染者儘早自我隔離。
衛生部表示，自9月15日推行「居家康復計畫」允許已完整接種疫苗者確診後可在家休養、康復以來，已有超過1萬9000人參與這項計畫，其中逾8000人已完全康復。自10日起，將擴大適用12歲至49歲未接種疫苗的確診者、5到11歲的確診兒童等。
另外，衛生部指出，新加坡也將擴大施打疫苗追加劑的對象，今天開始為接種2劑已滿6個月左右的醫護及前線人員接種第3劑，同時也將逐步邀請30歲及以上、完整接種已滿6個月左右的民眾接種追加劑。
李顯龍在演說中表示，預期未來幾週病例數將持續增加，達到高峰後，情況應該會好轉。他預估，新加坡至少需要3個月或甚至長達6個月才會進入新常態，屆時就可鬆綁措施、恢復以往的活動，確診病例數維持穩定、每天可能新增數百起案例。（編輯：黃自強）1101009