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稱默沙東藥對中度患者療效差　印度廠將結束試驗

▲進行默沙東實驗性口服抗病毒藥物後期試驗的印度兩家藥廠，以該學名藥對中度COVID-19病患未展現「顯著療效」為由，要求結束試驗。默沙東表示，雙方對於「中度」定義不同。（圖／美聯社／達志影像）
▲進行默沙東實驗性口服抗病毒藥物後期試驗的印度兩家藥廠，以該學名藥對中度COVID-19病患未展現「顯著療效」為由，要求結束試驗。默沙東表示，雙方對於「中度」定義不同。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-10 08:24:00

（中央社班加羅爾8日綜合外電報導）進行默沙東實驗性口服抗病毒藥物後期試驗的印度兩家藥廠，以該學名藥對中度COVID-19病患未展現「顯著療效」為由，要求結束試驗。默沙東表示，雙方對於「中度」定義不同。

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路透社報導，一週前，美國默沙東集團（Merck & Co）宣布抗病毒藥物莫納皮拉韋（molnupiravir）自家針對輕中度患者的臨床試驗已取得成功。

默沙東今年稍早暫停莫納皮拉韋作為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院病患治療物的研究，因為之中許多病患病情處於抗病毒藥物已無太大助益的階段。

根據研究文件，印度藥廠Aurobindo Pharma與MSN Laboratories，在設計COVID-19中度症狀試驗時並未排除住院患者。不過目前還不清楚這些試驗最後是否納入住院病患。

默沙東發言人表示，默沙東和印度藥廠對於疾病「中度」的定義不同。

默沙東的試驗是根據美國食品暨藥物管理局（FDA）的定義，其COVID-19中度症狀的定義是血氧水平不低於93%，COVID-19重症的血氧水平則為93%或更低。

根據兩家公司的試驗文件，印度的試驗將COVID-19中度症狀的血氧濃度定義為90%至93%。

根據試驗文件和印度藥品監管機關內部專家委員會的網站，Aurobindo和MSN仍持續對未住院的COVID-19輕症患者進行臨床研究。

默沙東和生物技術公司Ridgeback Biotherapeutics上週宣布，莫納皮拉韋能將輕度至中度COVID-19病患的住院或死亡風險降低近一半，專家稱讚這項結果可能是抗疫的一大進展。

印度藥物監管委員會在官網公布，Aurobindo和MSN 已提交COVID-19中度症狀患者的期中臨床試驗數據，同時要求結束試驗。

印度藥品管制總局（Drug Controller General of India）一位消息人士表示，儘管莫納皮拉韋對於輕症有效，但對於中度症狀患者卻未展現「顯著療效」。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1101009

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