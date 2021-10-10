爽拿五倍券秒衝全聯！店員拒收：不能結帳 正確用法曝光
因應疫情衝擊國內經濟，行政院推出的振興五倍券日前開始發放，不少民眾已經開始消費。不過，就有網友分享自己去全聯要買東西時，想要刷數位五倍券，結果店員卻說不能用，讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-10 09:39:15
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「請問全聯是不能用數位五倍券消費嗎？剛剛要結帳的時候被告知不能使用......當場愣在櫃檯，我是綁定中信卡的，有沒有人跟我遇到一樣的問題？」
貼文一出，網友紛紛回應「數位真的毛病一堆，這幾天慘況不斷」、「好複雜，果然還是紙本好」、「大家都不做功課，一直搶那些好食券.....不就是說綁信用卡直接刷，銀行會退你五千了嗎」、「還是紙本好，昨天剛去直接結帳超方便」、「肯定是你不只說你要用數位五倍券，還拿什麼數位標章有的沒的，店員才聽不懂」。
不過，也有人指出「如果你綁信用卡，只要那間有跟全聯合作，直接刷就好，不用再特別講說要用數位五倍」、「實際上是使用數位五倍，但其實就只是刷卡付帳，不要一直跟店員說要用數位五倍」、「全聯有限制刷卡的銀行，如果該銀行可在全聯刷就不需說5倍劵，信用卡公司會自己扣除」、「直接刷實體卡就好，不用說什麼要用五倍券，之後銀行端會自己去判斷給妳回饋的」。（編輯：張嘉哲）