COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

爽拿五倍券秒衝全聯！店員拒收：不能結帳　正確用法曝光

▲網友分享自己去全聯想要使用數位五倍券，卻發現店員不收並表示「我們這裡不能使用」。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲網友分享自己去全聯想要使用數位五倍券，卻發現店員不收並表示「我們這裡不能使用」。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-10-10 09:39:15

因應疫情衝擊國內經濟，行政院推出的振興五倍券日前開始發放，不少民眾已經開始消費。不過，就有網友分享自己去全聯要買東西時，想要刷數位五倍券，結果店員卻說不能用，讓他非常傻眼，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「請問全聯是不能用數位五倍券消費嗎？剛剛要結帳的時候被告知不能使用......當場愣在櫃檯，我是綁定中信卡的，有沒有人跟我遇到一樣的問題？」

▲今（8）日開放民眾至超商領取紙本五倍券。（圖／記者楊智傑攝）
▲網友分享自己去全聯要使用數位五倍券，但店員表示不能用，讓她很錯愕。（示意圖／記者楊智傑攝）
貼文一出，網友紛紛回應「數位真的毛病一堆，這幾天慘況不斷」、「好複雜，果然還是紙本好」、「大家都不做功課，一直搶那些好食券.....不就是說綁信用卡直接刷，銀行會退你五千了嗎」、「還是紙本好，昨天剛去直接結帳超方便」、「肯定是你不只說你要用數位五倍券，還拿什麼數位標章有的沒的，店員才聽不懂」。

不過，也有人指出「如果你綁信用卡，只要那間有跟全聯合作，直接刷就好，不用再特別講說要用數位五倍」、「實際上是使用數位五倍，但其實就只是刷卡付帳，不要一直跟店員說要用數位五倍」、「全聯有限制刷卡的銀行，如果該銀行可在全聯刷就不需說5倍劵，信用卡公司會自己扣除」、「直接刷實體卡就好，不用說什麼要用五倍券，之後銀行端會自己去判斷給妳回饋的」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀