伊拉克大選登場　選民抵制投票率料將創新低

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根據伊拉克選舉委員會，至少有167個黨派和超過3200名候選人將角逐329個國會席次。
伊拉克舉行選舉後，總統、總理和內閣往往將展開長達數月的關於的冗長談判。
維安工作滴水不漏，全國各地機場自昨天傍晚至明天清晨全部關閉。伊拉克政府2017年底雖宣布在對抗伊斯蘭國（IS）的戰爭上取得勝利，但聖戰士祕密組織大大小小的攻擊行動卻從未斷過。
近幾個月來，有數十名反政府人士遭到殺害、綁架或恐嚇，外界指控親伊朗武裝團體為幕後主謀，而伊拉克許多國會議員與它們勾結。
聯合國駐伊拉克代表團在投票開始前表示：「伊拉克民眾應該要有把握，能在不受壓力、恐嚇及威脅的狀況下投票。」這場選舉提前一年舉行，是對青年團體示威運動的罕見讓步。
示威活動2019年10月在巴格達以及伊拉克南部遍地開花，撼動自2003年美國為首聯軍進入伊拉克以來長期執政的什葉派政府。
數以萬計示威者上街表達對貪腐、失業以及公共服務殘破的不滿，而在示威相關暴力中喪命的有數百人。
隨著民怨逐漸從沸騰轉為幻滅，現在示威活動基本上都已無疾而終，分析家預測今天的選舉可能創下破紀錄的低投票率。
巴格達打工族卡辛（Mohammed Kassem）已打定主意不去投票，他怨歎說，「事情不會有所改變」，已建立政權的武裝和什葉派伊斯蘭主義主導的統治精英料將拿下勝利。
45歲的他說：「伊拉克是這地區最富有的國家，我們卻沒電、沒交通、沒公共服務，醫療體系殘破不堪。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101010