愛吃麥當勞自己注意了！外送員心寒：講好幾次 證據曝光
外送平台近幾年崛起，不少店家看準懶人商機龐大，都紛紛加入簽約，就連市面上大品牌速食店以及賣場、超市都能在外送平台點到，相當便民。不過，近日就有外送員討論「愛用外送點麥當勞的真的拜託將心比心」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-10 15:04:15
原PO再臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「剛去麥當勞取餐的時候看到的，應該好很久了，都沒有外送肯接，如果是各位會硬著頭皮接下來嗎？」只見貼出的照片，貨架上一堆已經備好的餐點，但卻遲遲沒有外送員肯接單送餐。
貼文一出，釣出不少同行訴苦「送到後面真的會心寒＝＝那飲料蓋講好幾次，都不改密封，有時撒一點出來客人又在那給負評，看到大單麥當勞直接都Pass」、「麥當勞的飲料真的很容易倒光光，那杯蓋，真的要跟外送員說聲辛苦了」、「果斷棄單+1」、「太大單了，飲料太容易倒，大單麥當勞絕對棄」、「這種我會跟店家說請一定要加司機，不然沒人會送」。
原來，是因為麥當勞現在飲料不是採取密封的飲料杯蓋，因此當單量太大時，外送過程容易溢出，因而遭到常常受到客人抱怨甚至給負評，導致外送員看到大單的麥當勞訂單都不想送「這個送去就是客人不爽加負評」、「大單送過去真的常常收到負評....飲料溢出來我們也不願意，拜託麥當勞要買很多的...建議自己出外買，不然就互相體諒。」（編輯：張嘉哲）