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雪梨封城百天就快解脫　新州州長解封後最想剪髮

▲官員今天表示，澳洲雪梨封城數個月後將於明天解封，商家磨拳擦掌蓄勢待發，準備開門迎接完整接種疫苗的居民。（圖／美聯社／達志影像）
▲官員今天表示，澳洲雪梨封城數個月後將於明天解封，商家磨拳擦掌蓄勢待發，準備開門迎接完整接種疫苗的居民。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-11 08:37:00

（中央社墨爾本10日綜合外電報導）官員今天表示，澳洲雪梨封城數個月後將於明天解封，商家磨拳擦掌蓄勢待發，準備開門迎接完整接種疫苗的居民。

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澳洲人口最多的新南威爾斯州今天通報新增477例與6人病逝。

新州首府雪梨500萬居民已因這波疫情封城100天，但隨著完整接種比率來到7成，州長佩羅特（Dominic Perrottet）準備放寬部分限制，許多商家將可恢復營業。

佩羅特表示：「這對我們州還有新南威爾斯的大家都是大日子，你們應得的。這一百天我們咬緊牙關，沒酒可喝，但明天我們就會回到從前了。」

記者問他明天最想先做什麼事，佩羅特回答說：「我要去剪頭髮。」

媒體報導說，美髮業者和美容沙龍接下來幾週預約全滿。

但派特羅表示，許多社交距離以及公共集會人數的限制還會再持續數週。

首府為墨爾本的鄰州維多利亞州今天新增1890例確診與5人病逝。8月初開始封城的維州，預計會在10月底7成居民完整接種後解封。

澳洲全國16歲以上已有近6成2完整接種2劑疫苗，一旦有資格施打的澳洲人覆蓋率達8成，澳洲就會開始讓2020年3月開始關閉的國際邊境逐步解封。

人口2600萬的澳洲至今累計12萬7500多人感染，1432人病逝，確診案例比許多規模差不多的國家低很多。

而澳洲鄰國紐西蘭今天新增60例，高於昨天的34例。Delta變種8月中爆發前，紐西蘭幾乎沒有疫情。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1101010

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