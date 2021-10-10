中職／自爆昨晚大魯閣加練 阿爆盼球迷進場體驗職棒魅力
排灣普通女神 Abao阿爆今(10)日受邀擔任「富邦證券G!POP流行音樂節」的演唱嘉賓，賽前也為主場軍開出好球。她也期許在疫情稍緩之後，職棒人潮能慢慢回溫，畢竟棒球比賽還是在現場看比較對味。
記者黃建霖/新北報導
2021-10-10 17:37:21｜2021-10-10 18:12:05
「我之前真的沒有來過球場，所以特別感謝富邦悍將邀請我開球。」身為台東排灣族人，阿爆透露自己家裡有不少人都是老棒球迷了，因此知道自己要開球，都踴躍的想下指導棋，但他們都教一些很誇張的動作，讓自己哭笑不得、不知道該不該學。
由於是第一次開球體驗，阿爆坦言超級興奮，昨天在竹東商演完已經晚上9點多了，還跑去大魯閣練投，今天在陳凱倫、高孝儀的指導下，也順利的把球丟到了擔任的捕手的優瑪手套中。
由於和2號和自己有緣，從小上學都被分到這個號碼，因此阿爆今天也選了「2號」球衣。他表示隨著疫情慢慢解封，也希望職棒人潮能慢慢回來，畢竟球賽在現場看就是不一樣。
「希望能帶動球迷回來球場來看球，現場還是有現場的魅力，就和演出一樣。」能在棒球場開唱，阿爆說自己真的很感謝這次機會，上次有接和棒球相關的活動已經是關懷盃的事了，但職棒還是第一次。