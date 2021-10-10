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中職／羅傑斯期末考飆7K優質先發　兄弟橫掃富邦6連不敗

▲中信兄弟洋投羅傑斯。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.25）
▲中信兄弟洋投羅傑斯。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.25）

記者黃建霖/新北報導

2021-10-10 21:19:42

本周「金控大戰」最後一場，中信兄弟作客新莊棒球場，派出洋投羅傑斯先發，他用118球主投6又1/3局丟掉1分，送出7次的三振，率隊以6:2取勝，本周3連戰橫掃對手，近期打出6連不敗的高潮。

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本場比賽是羅傑斯的期末考，他也的確有改善之前不理想的投球狀態，在首局的亂流之後，慢慢穩定下來，前5局只被敲3支安打，沒有丟分，另外賞給對方打者5次三振。

兄弟今天前3次得分都和開路先鋒王威晨有關，首局他安打後盜壘成功，之後靠李聖裕的安打回來得分，第4局又敲出帶有打點的三壘安打，再利用投手暴投回來得分，幫助球隊以3:0領先。

富邦先發游霆崴在投了4又2/3局後退場，由洋投優瑪接手，壘包上還留有一個人；但後者上場後控球不穩，先是投出觸身球，接著丟出四壞球保送，所幸之後還是解決定陳偉漢，沒有再丟分。

6局上優瑪續投，但他的狀態還是沒有拉起來，球路始終偏高，被張志強、李聖裕、許基宏敲出3支安打，又丟掉2分。富邦教練團也終於按耐不住，換上林逸翔救火，才止住失血，但也讓兄弟拉開分差到5:0。

羅傑斯6局投完已經破百球，但第7局仍然繼續上場，一出局之後保送了蕭憶銘，于森旭和高孝儀也各敲出安打、形成滿壘，這時兄弟也終於換投，推上高野圭佑後援。隨後林益全敲出中外野的高飛犧牲打，但是高國麟遭到三振，該局僅追回1分。

不過這1分兄弟很快就討了回來，陳子豪在得點圈有人時敲安，一棒打回客隊本場第6分；8局下，兩出局後富邦攻佔上得點圈，戴培峰適時敲安，將分數追到2:6。不過第9局吳俊偉上來關門，沒有再給主場軍機會，兄弟以4分差贏球，3連戰完成橫掃。

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