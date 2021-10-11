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馬來西亞成人疫苗接種率達9成　完整接種者可跨州

▲馬來西亞成人疫苗覆蓋率達9成，首相依斯邁沙比利今天宣布，明天起將允許已完整接種COVID-19疫苗者跨州移動；已完整接種的馬國民眾未來出國也不需事先向當局提出申請。示意圖。（圖／shutterstock）
▲馬來西亞成人疫苗覆蓋率達9成，首相依斯邁沙比利今天宣布，明天起將允許已完整接種COVID-19疫苗者跨州移動；已完整接種的馬國民眾未來出國也不需事先向當局提出申請。示意圖。（圖／shutterstock）

中央社

2021-10-11 08:24:00

（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）馬來西亞成人疫苗覆蓋率達9成，首相依斯邁沙比利今天宣布，明天起將允許已完整接種COVID-19疫苗者跨州移動；已完整接種的馬國民眾未來出國也不需事先向當局提出申請。

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馬國自7月中起，每天確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數都破萬，將近3個月後才降回萬人以下。自10月3日起的單日新增確診人數介於7000多至9000多人。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天指出，境內新增7373人確診，全國累計233萬9594起確診案例。他也說，馬國成人疫苗接種率於今天達到90%。

依官方統計，截至昨天，人口約3270萬人的馬來西亞共有2萬7265人病故。

隨著馬來西亞疫情趨穩、成人疫苗接種率達標，「星洲網」報導，隔時9個月，民眾終於可以恢復跨州自由。

馬國首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）今天宣布，自明天起，允許已完整接種的民眾跨州移動，但不包括仍處於「加強行動管制令」的地區。

因疫情嚴峻，馬來西亞政府自今年初再度禁止民眾跨州移動，僅限工作、緊急事故等原因，可向警方提出跨州申請。

「星報」（The Star）報導，依斯邁沙比利也說，同樣自明天起，已完整接種的馬國民眾出國也不需要事先向當局申請許可。但民眾返國後仍需強制隔離，且返國前3天需做檢測、抵境後需再次採檢。

不過，依斯邁沙比利指出，這不代表馬國已向國際旅遊開放邊境。允許馬國民眾出國的決定主要是讓他們可以和在海外的家人、親人重逢，也讓民眾可以出國工作或經商。

他說，政府正在評估低感染風險的國家。目前大部分國家都已為民眾接種疫苗，馬國衛生部將考慮這項趨勢並對重新開放邊境做出決定。（編輯：林憬屏）1101010

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