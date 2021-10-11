Toyz真的剃光頭了！美食公道伯監獄吃泡麵 頻道走向曝光
前《英雄聯盟》S2冠軍選手Toyz劉偉健日前爆出販售大麻菸彈遭收押，各界都非常關心他的近況，而事隔多日，Toyz的YT頻道突然更新，但卻是由和Toyz略有交情的網紅「谷阿莫」主持，並透露Toyz目前的狀況，且也帶著周周與經紀人哲哲驗尿自清。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 10:08:27
影片一開始，谷阿莫表示，自己先前因為打遊戲認識Toyz與周周，還曾一起去潛水，但近日Toyz出事，加上Toyz的公司負責人本來就是周周，因此自己才會主動了解狀況，也必須解決許多合約問題。
對於頻道的下一步動向，谷阿莫透露，之後Toyz的頻道會改名為「美食公道伯」，繼續製作美食相關節目，但目前主持人還未定，之後正式營運後才會公布人選，而周周也表示，Toyz是自己的朋友，沒有什麼好切割的，身為Toyz的朋友，只能看著他進去受罰，接受法律的制裁，但頻道還是會繼續經營下去。
至於Toyz目前的狀況，谷阿莫也指出，目前Toyz案情基於偵查不公開原則，無法進一步說明，已委任律師處理，唯一能透露的是「Toyz已經剃光頭了」，他們也有送一些生活用品、咖啡、零食跟泡麵給Toyz，等到10月後可探視，或許真的可以拍「監獄公道伯」也不一定。（編輯：張嘉哲）