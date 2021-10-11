大哥回來了！《鬼滅之刃》新動畫開播 貪吃炎柱金句噴發
日本人氣動漫《鬼滅之刃》系列作品在亞洲掀起熱潮，《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在台票房更創下6.34億元，直接打敗宮崎駿的神作《神隱少女》，登上「日本動畫電影全球票房冠軍」。富士電視台宣布，劇場版內容將推出電視動畫版，總計7集，首集昨（10日）晚正式上線，「大哥炎柱」煉獄杏壽郎回歸，貪吃金句讓不少動漫迷熱血沸騰。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-11 11:01:00｜2021-10-11 11:08:40
富士電視台9月宣布推出《鬼滅之刃》「無限列車篇」，故事敘述炎柱前往無限列車前所發生的故事，第一集為全新內容，炎柱首登場就狂說出口頭禪「好吃」，隨後帶著便當去找鬼，並救下無辜市民，獲救者想起年輕時曾受炎柱父親的幫助，故事動容。
「無限列車篇」播出後掀起討論，粉絲紛紛大喊「大哥回來了」，「便當」、「好吃」等關鍵字也登上日本熱搜，網友甚至瘋狂截圖炎柱貪吃的畫面瘋傳。該部首集內容也創下10％收視率，根據日媒報導，前4週平均收視率為5.9%，「無限列車篇」大幅提升4.1個百分點，人氣魅力無法擋。
「無限列車篇」第2至7集內容將追加70張新畫面，配樂重新調整外，新版片頭、片尾曲，一樣是由LiSA演唱。《鬼滅之刃》第二季動畫「遊郭篇」將於12月5日播出。TV版《鬼滅之刃無限列車篇》每週日晚間11點45分在myVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY、bilibili、愛奇藝國際站、Netflix收看。