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NBA／先挺再說！Griffin全力支持Irving　籃網急簽2後衛

▲Blake Griffin力挺籃網隊友Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）
▲Blake Griffin力挺籃網隊友Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-10-11 11:00:16

布魯克林籃網將在10月24日迎來本季主場首戰，球團已認了不打疫苗的Kyrie Irving將會缺席，也可能將他放在替補，緊急簽下2名發展聯盟後衛，不過隊友Blake Griffin仍選擇力挺Irving。

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籃網總教練Steve Nash今日受訪首次坦言，球隊已經認清Irving無法打主場比賽的事實，也可能缺席一些客場比賽，不得不將這位7屆全明星改放替補，並為了人員調度問題簽下2名後衛。

根據《Yahoo》記者Keith Smith報導，籃網今宣布簽下2名後衛Bryce Brown、Josh Gray，兩人上季都在發展聯盟打球。

由於籃網主場所在地紐約需接種至少一劑疫苗才能出賽，甚至使用球隊公共設施，所以Irving缺席了籃網訓練，直到紐約將籃網訓練中心視為私人場所，才終於看到Irving的身影。

Griffin選擇力挺Irving，「永遠都不會有適應球隊的問題，我認識Kyrie那麼久了，當他在的時候，團隊會更有活力，你總是會注意到他的存在，所以不會有磨合問題，我們會在這裡支持他，等他回來。」

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