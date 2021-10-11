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日相岸田文雄稱台灣是重要夥伴　將尋求深化關係

▲日本首相岸田文雄11日首次國會備詢，表示台灣是重要夥伴，將尋求深化雙方關係並持續密切關注台灣周邊局勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄11日首次國會備詢，表示台灣是重要夥伴，將尋求深化雙方關係並持續密切關注台灣周邊局勢。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-11 19:16:32

（中央社東京11日綜合外電報導）日本首相岸田文雄4日上任後，今天首度赴國會接受政黨代表質詢。他談到台灣時說，「是極其重要的夥伴及友人」；談到兩岸關係則說，「期待透過當事人間的對話解決」。

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路透社日文版網站報導，談到中國與台灣的兩岸關係，岸田說：「期待透過當事人間的對話解決，是一直以來的立場。」

日本經濟新聞報導，岸田日前在國會完成「所信表明演說」（類似施政方針報告），今天下午接受各政黨代表質詢。

談到台灣問題，岸田說，日本跟台灣共享基本價值觀，雙方有緊密經濟關係及人員往來，「是極其重要的夥伴及友人」。

他談到自己提出的「成長與分配的良性循環」時說，先以經濟成長作為目標是非常重要的，他們將竭盡全力促成實現。

有關修正股利發放及股票買賣時課徵的金融所得課稅（資本利得稅），岸田說，「只是舉出的一個選項」，在這之前還有很多該做的事，「分配政策的優先順位很重要」。

談到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策，岸田說，「危機管理的訣竅就是設想最糟的情況」，會基於這個夏天出現的狀況進行反省，並在近期內指示提出總體對策。

他說，有關邊境管控，「政府雖然採取必要的措施，但從結果來看，還是有應該改善的地方」。

岸田還說，像歐美等國以開罰高額罰金進行封城，「並不適用日本」，會從根本來強化指揮系統的功能及抑制人潮移動等的危機管理。

談到新設置負責經濟安全保障的大臣，岸田說，在貫穿安全保障與經濟的領域，有許多問題已浮上檯面；政府會致力包括吸引半導體等業者在日本設置生產據點在內的「確保強韌供應鏈」。

有關修憲議題，岸田說，期待能在國會兩院的憲法審查會上，進行超越黨派且比至今更為熱烈的討論。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101011

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