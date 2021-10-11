正港台灣人！瑞莎挺孕肚祝賀國慶　被總統點名超驚喜

原為烏克蘭籍的36歲藝人瑞莎，積極爭取多年後取得身分證，成為正港的台灣人，她昨（10）日特別貼文祝賀「台灣，生日快樂！」展現對國家的認同感，總統蔡英文在國慶大會盛典中，更公開點名她和溫貞菱等名人，在包容的台灣這塊土地上，不管先來後到，沒有人因為不同出身，會被排除在共同體之外，讓瑞莎格外驚喜。





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▲瑞莎結婚5年，育有可愛的4歲女兒Nika。（圖／翻攝瑞莎FB）

模特兒出身的瑞莎，來台發展多年，由於熱愛體操，自掏腰包為台灣培訓體操選手，獲得高度讚揚。她昨一發文吸引逾7.4萬人按讚，粉絲留言「人美心也美」、「總統說到你的名字，很感動」，她也回覆驚訝表情與愛心符號，相當俏皮。其實，這已經不是她第一次祝賀國慶，去年發文就吸引蔡英文留言，「謝謝你為台灣所做的一切，我們都以我們的國家為榮！」只不過每次發文涉及國家或體育代表隊，難免有人在留言串爭執台灣與中華民國之名，瑞莎今年直截了當，將去年稱呼的「my home」直接改成台灣。





如今瑞莎在台擁有美滿家庭，她昨曬出牽著4歲女兒Nika的幸福照，儘管身懷第二胎，有5個月身孕，背影依舊纖細窈窕，烏克籍父母也跟著來台定居，上個月更排到順序施種疫苗，本以為要付費，沒料到竟是免費，稱讚台灣福利很好，瑞莎則考量懷孕體質敏感、施種風險較大，沒有刻意享受孕婦特權，決定等生產完再接種疫苗。



