足球／抱憾回家！主客雙敗印尼　中華男足無緣亞洲盃

2023亞洲盃資格附加賽因新冠疫情從台灣移師第三第泰國舉行，今(11)日第2回合中華男足以主場身分再戰印尼，無奈最終以0:3吞敗，兩回合1:5出局，無緣挺進亞洲盃24強。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-11 23:11:55
中華男足出發前爆發集訓期間球員喝酒違紀風波，4名球員被開除，總教練王家中督導不周遭停權，由首席助教葉獻中扛下代理教頭，這2回合皆以6月世界杯資格賽的陣型5-4-1為基礎，今晚陣容改變只有年輕小將林明偉頂替李祥偉先發。
首回合，中華隊徐翊遭犯頭部爆血退場，中華隊藉此自由球在傷停補時第92分鐘由許恆賓破門，儘管最終以1:2落敗，但拿到重要的客場進球，只要今天以1:0進球就能依客場進球優惠的規則勝出晉級。
可惜今天開場第27分鐘，被印尼前鋒Dedik Setiawan在禁區邊線附近遠射破門，中華隊0:1落後，勢必要追回2球才能以平手進入加時賽，或進3球直接拿下比賽，中場休息前李茂有一次射門機會，無奈射偏。
中華隊以0:1進入下半場，儘管做出換人調整，但幾波推進都沒能成功串連前場，反倒讓印尼先在第55分鐘攻進第2球，中華隊在場上疲於奔命就缺臨門一腳，比賽終了前印尼再度破門鎖定勝利，讓中華隊以0:3抱憾回家。