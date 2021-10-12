圓規解除海警 外圍環流雨勢猛烈 12縣市發豪、大雨特報
「圓規」颱風逐漸向西遠離，氣象局在今（12）日8點30分解除其海上颱風警報，目前圓規中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約390公里之海面上，不過外環環流帶來的大雨，持續影響台灣，氣象局仍持續對12縣市發布豪雨、大雨特報。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-12 09:50:25
氣象局表示，受颱風外圍環流影響，宜蘭縣及台中市已有局部超大豪雨，花蓮縣已有局部大豪雨，台北市、新北市、新竹縣、南投縣已有局部豪雨發生，今日花蓮縣地區及宜蘭縣、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、台東縣地區及新北市、台中市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、基隆、屏東地區、恆春半島及高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。
氣象局課長林秉煜表示，雖然圓規颱風目前已經遠離我們，不過目前各地的 風浪、雨都還是相當明顯，氣象局還是持續發布豪大雨特報，今天上午到下午，宜蘭山區、台東山區、花蓮地區未來都有大豪雨發生的機會，南宜蘭跟台東地區，晚上之後整體降雨才會趨緩。
長浪部分，氣象局指出，今天北部、東北部、東南部(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、金門、馬祖沿海及空曠地區有9至10級強陣風，澎湖及其他沿海空曠地區亦有較強陣風；臺灣鄰近海面風浪偏大，請民眾注意。