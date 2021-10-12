雞湯怎煮都不甜？內行「丟2物」湯秒升級：阿嬤的味道
燉煮雞湯雖然程序繁瑣且費時費力，不過雞湯營養又美味，還是讓許多人不怕辛苦也要燉煮，而常見的雞湯除了加入香菇、蒜頭以及剝皮辣椒，都是為了增添湯頭的鮮度以及甘甜。而近日，就有網友討論「雞湯到底要怎麼煮才會鮮甜？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 09:55:41｜2021-10-12 09:56:40
原PO在臉書社團「電鍋廚娘123」貼文指出「電鍋現在燉雞湯都很方便，試過香菇雞湯，也有試過剝皮辣椒雞湯，但每次喝起來都覺得很死鹹，怎麼都沒有大家說的甘甜味？想問一下除了這些食材以外，要加入什麼才能讓湯頭甘甜一些？」
貼文一出，網友紛紛回應「蛤蜊要加」、「我都會放蛤蜊，湯頭真的秒升級」、「蔭瓜+蛤蜊，湯頭絕對鮮甜，喝過就知道」、「雞湯精髓就是蔭瓜+蛤蜊啊，會有阿嬤的味道喔」、「小時候，我媽媽的拿手菜之一，就是蔭瓜蛤蜊香菇雞湯，湯真的好甜」、「以前也沒試過蔭瓜，是媽媽買罐頭回來倒進去，才知道有多好喝」。
而也有網友分享作法，其實非常簡單，準備的材料只需要雞肉（看是想要雞腿還是雞腿塊）都可以，香菇一盒，都將其洗淨之後加水放入，接著放入薑片3片以及倒入整罐蔭瓜罐頭，放入電鍋蒸煮即可，如果想要湯頭更鮮甜，也可丟入6~10顆蛤蜊，就能使湯頭喝起來不死鹹，又保持鮮味。（編輯：張嘉哲）