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攻城獅搭街口支付推主場售票功能　今起上半季單場票開賣

▲透過街口支付購票，輕鬆入場觀賽。（圖／新竹攻城獅提供）
▲透過街口支付購票，輕鬆入場觀賽。（圖／新竹攻城獅提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-10-12 11:27:52

新竹街口攻城獅球團於8月起開賣年度季票與對戰組合套票，售票狀況皆較上季踴躍，前兩階段共已售出破萬張門票，最火熱的兩組熱門對戰組合為攻城獅對戰臺北富邦勇士與福爾摩沙台新夢想家。為提供獅紫軍們更便利且環保的購票體驗，攻城獅球團攜手冠名贊助商街口支付開發售票功能，今日中午12點起至11月12日於街口支付APP首頁「街口攻城獅」專區將搶先開賣攻城獅例行賽上半季主場單場票。

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街口支付自上季起在APP內設置攻城獅專區提供豐富賽事資訊、球員資料與主場介紹，今年更全心投入大量資金與時間研發售票功能，未來期盼能推動攻城獅票務全面電子化。

為創造對戰組合話題性，並將台灣職業運動售票推向下一個里程碑，今年度攻城獅球團首創「對戰組合差別票價」，針對兩大熱門席次「終極獅心瘋」與「獅心瘋」推出差別票價。對戰臺北富邦勇士與福爾摩沙台新夢想家之場次，終極獅心瘋售價為$1,300元、獅心瘋售價為$1,000元；對戰新北國王、桃園領航猿、高雄鋼鐵人之場次，終極獅心瘋售價為$1,000元、獅心瘋售價為$800元。其餘席次將維持所有場次均一票價。

為大幅提升球迷購票便利性，並提供更環保的購票流程，街口支付APP「街口攻城獅」專區將在今日中午12點起至11月12日搶先開賣例行賽上半季單場票，功能包含購票、付款、取票、轉讓、驗票。此售票系統中最符合球迷需求的功能為「全席次視野圖」，球迷在挑選席次時可以直接從APP內現場視野圖評估視線優劣，此服務盼能幫助獅紫軍選擇最合適的席次。未來持街口支付電子票券可提前150分鐘優先入場，且僅需掃描電子票劵QR Code即可迅速進場，無須再另外簡訊實名制。

▲攻城獅潛力球星高國豪大讚街口支付APP攻城獅主場售票功能。（圖／新竹攻城獅提供）
▲攻城獅潛力球星高國豪大讚街口支付APP攻城獅主場售票功能。（圖／新竹攻城獅提供）
街口支付APP推出攻城獅主場售票功能後，除了球迷將享受便利購票體驗外，攻城獅球星們也大讚此功能的方便性，高國豪表示：「我們常常會幫朋友與家人購入主場賽事門票，過往都要用紙本票券親手轉交，現在有了街口支付推出的售票功能，我們就可以用APP購票挑選最棒視野的位子，再將票券轉讓給家人即可，真的比過去方便很多！」

街口支付特別推出「限量早鳥購票優惠」，即日起至10月24日止，使用街口支付APP購票將享有12%現金回饋（單筆最高100元，每人限回饋一次，限量2,000名）；指定付款方式再享街口幣回饋（台新街口聯名卡最高3%，帳戶付款1%街口幣）。並且可參加抽獎，有機會獲得VIP包廂和球星簽名周邊商品。在11月12日後，攻城獅主場例行賽單場票將於原有售票系統開賣。

高景炎總經理認為：「非常感謝冠名贊助商街口支付開發這麼貼心的售票功能，這將會是台灣職業籃球隊中功能最全面的售票系統，希望獅紫軍們未來能善用最便利的方式來攻城獅主場獅吼！」

▲新竹街口攻城獅首創「差別票價」 公佈新賽季主場例行賽票價圖。（圖／新竹攻城獅提供）
▲新竹街口攻城獅首創「差別票價」 公佈新賽季主場例行賽票價圖。（圖／新竹攻城獅提供）

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