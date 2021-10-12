攻城獅搭街口支付推主場售票功能　今起上半季單場票開賣

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為創造對戰組合話題性，並將台灣職業運動售票推向下一個里程碑，今年度攻城獅球團首創「對戰組合差別票價」，針對兩大熱門席次「終極獅心瘋」與「獅心瘋」推出差別票價。對戰臺北富邦勇士與福爾摩沙台新夢想家之場次，終極獅心瘋售價為$1,300元、獅心瘋售價為$1,000元；對戰新北國王、桃園領航猿、高雄鋼鐵人之場次，終極獅心瘋售價為$1,000元、獅心瘋售價為$800元。其餘席次將維持所有場次均一票價。
為大幅提升球迷購票便利性，並提供更環保的購票流程，街口支付APP「街口攻城獅」專區將在今日中午12點起至11月12日搶先開賣例行賽上半季單場票，功能包含購票、付款、取票、轉讓、驗票。此售票系統中最符合球迷需求的功能為「全席次視野圖」，球迷在挑選席次時可以直接從APP內現場視野圖評估視線優劣，此服務盼能幫助獅紫軍選擇最合適的席次。未來持街口支付電子票券可提前150分鐘優先入場，且僅需掃描電子票劵QR Code即可迅速進場，無須再另外簡訊實名制。
街口支付APP推出攻城獅主場售票功能後，除了球迷將享受便利購票體驗外，攻城獅球星們也大讚此功能的方便性，高國豪表示：「我們常常會幫朋友與家人購入主場賽事門票，過往都要用紙本票券親手轉交，現在有了街口支付推出的售票功能，我們就可以用APP購票挑選最棒視野的位子，再將票券轉讓給家人即可，真的比過去方便很多！」
街口支付特別推出「限量早鳥購票優惠」，即日起至10月24日止，使用街口支付APP購票將享有12%現金回饋（單筆最高100元，每人限回饋一次，限量2,000名）；指定付款方式再享街口幣回饋（台新街口聯名卡最高3%，帳戶付款1%街口幣）。並且可參加抽獎，有機會獲得VIP包廂和球星簽名周邊商品。在11月12日後，攻城獅主場例行賽單場票將於原有售票系統開賣。
高景炎總經理認為：「非常感謝冠名贊助商街口支付開發這麼貼心的售票功能，這將會是台灣職業籃球隊中功能最全面的售票系統，希望獅紫軍們未來能善用最便利的方式來攻城獅主場獅吼！」